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Общество

Скоро под санкциями? Журналисты обнаружили апартаменты дочери Пономаренко

Дом, в котором расположена двухэтажная квартира дочери приближенного к Путину Александра Пономаренко

После полномасштабного вторжения России в Украину ряд стран ввели санкции против приближенных к Владимиру Путину олигархов и бизнесменов. Это значит, в том числе, что их имущество могут заморозить. Журналисты украинского расследовательского проекта "Схемы" обнаружили недвижимость семьи приближенного к российскому президенту олигарха Александра Пономаренко в центре Лондона – квартиру стоимостью 5,5 миллионов долларов. При этом сам Пономаренко находится под санкциями Великобритании.

"Дворец Путина" в Геленджике

Согласно рейтингу Forbes, Александр Пономаренко занимает 51-е место в списке самых богатых людей России, владея состоянием в 2,9 миллиарда долларов.

Пономаренко – совладелец аэропорта Шереметьево в Москве и бизнес-партнер семьи Ротенбергов, входящих в близкий круг президента РФ. Он же – бывший "владелец" так называемого дворца Путина в Геленджике на берегу Черного моря.

Именно финансирование Пономаренко строительных работ по возведению дворца Путина и стало основанием для введения против него персональных санкций Европейским союзом. Эта история развивалась так: поначалу в интервью российским СМИ Пономаренко рассказывал, что будет использовать этот объект как гостиницу. Но после публикации расследования "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального официальным владельцем недвижимости объявил себя миллиардер и соратник российского президента Аркадий Ротенберг. Позже Пономаренко заявил, что уже несколько лет не имеет отношения к этому объекту.

"Обоснованием решения Совета ЕС указан объект недвижимости в Геленджике, относительно которого я неоднократно давал комментарии российским и зарубежным СМИ о том, что вышел из этого проекта в 2016 году и не участвовал в его финансировании, и с тех пор не имею к нему отношения", – рассказал олигарх.

Дворец Путина
Дворец Путина

Еще одним основанием для введения ЕС санкций против Пономаренко –его связи с подконтрольным России главой оккупированного Крыма Сергеем Аксеновым. Сам олигарх их отрицает.

Шереметьево

Введенные против Пономаренко санкции уже оказывают влияние на его бизнес. Основным активом олигарха является крупнейший аэропорт России – Шереметьево. Пономаренко владеет им вместе с бизнесменами Аркадием Ротенбергом и Александром Скоробогатько. По словам директора Friendly Avia Support Александра Ланецкого, ранее такой аэропорт мог приносить примерно миллиард долларов прибыли в год. На деятельность компании повлияла пандемия, а теперь санкции вынудили руководство отправить "в служебный отпуск" около 40% работников аэропорта. Впрочем, по словам Ланецкого, аэропорт будет все равно приносить прибыль: за счет остатков внутреннего и внешнего рынка перелетов.

Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево

"Если бы хотели убить санкциями такое предприятие, как аэропорт, то сделали бы это, например, выключив программное обеспечение. Но этого не сделали сразу и вряд ли сделают потом. Санкции аэропорт полностью не убьют, но прибыль снизится заметно", – объясняет Ланецкий.

Чтобы не попасть под санкции, Пономаренко даже тратил средства на лоббирование своих интересов в Конгрессе США. По информации портала Open Secrets, олигарх ежегодно тратил от 50 до 280 тысяч долларов США за консультации, которые должны были помочь ему и его бизнесу избежать возможных санкций. Впрочем, это не сработало. Олигарх одним из первых российских олигархов попал под санкции не только Европейского союза, но и Австралии и Великобритании. Они предусматривают, в том числе, замораживание его активов.

London Calling

Вестминстер – исторический район Лондона. Здесь расположены известные на весь мир туристические достопримечательности – Биг Бен, Вестминстерское аббатство, Букингемский дворец. Здесь расположена и элитная недвижимость высокой стоимости. Как удалось обнаружить журналистам проекта "Схемы", есть здесь и драгоценная недвижимость семьи Александра Пономаренко.

Дочь Александра Пономаренко Кристина
Дочь Александра Пономаренко Кристина

Журналисты обратили внимание на инстаграм его дочери – Кристины Пономаренко, где она несколько раз публиковала панорамный вид из окна квартиры. На этих снимках можно обнаружить известное на весь мир колесо обозрения London Eye и самую высокую башню Вестминстерского дворца, где заседает парламент Великобритании.

Вид из окна, опубликованный в соцсетях Кристиной Пономаренко
Вид из окна, опубликованный в соцсетях Кристиной Пономаренко

С помощью сервиса Google Earth журналистам удалось установить, что именно такой вид открывается с верхних этажей здания элитного жилого комплекса Artillery Mansions по адресу: 75 Victoria Street.

Сервис Google Earth помог обнаружить жилой комплекс Artillery Mansions
Сервис Google Earth помог обнаружить жилой комплекс Artillery Mansions
Дом, в котором расположена квартира
Дом, в котором расположена квартира

Лондонские риелторы предлагают здесь апартаменты стоимостью от $500–600 тысяч и до $5 миллионов за двухэтажные квартиры.

Именно такую квартиру-дюплекс купила в 2018 году дочь Пономаренко на 11-м и 12-м этажах. Она записана на Кристину Пономаренко. Стоимость квартиры, согласно официальному британскому реестру, составляет 4,2 миллиона фунтов, то есть почти $5,5 миллиона.

Общая площадь квартиры – более 500 квадратных метров. На одном из британских сайтов элитной недвижимости, где было с 2017 года размещено объявление о продаже, удалось обнаружить фотографии интерьера квартиры.

Фотография квартиры в жилом комплексе Mansion Global
Фотография квартиры в жилом комплексе Mansion Global

План апартаментов также оказался в открытом доступе на одном из риелторских сайтов. Квартира имеет два этажа.

План первого этажа квартиры
План первого этажа квартиры

Здесь есть три спальни, три ванные комнаты с туалетами и еще одна отдельная комната для вещей, а также терраса.

План второго этажа квартиры
План второго этажа квартиры

На верхнем этаже – кухня и гостиная. Здесь также есть несколько комнат для вещей и еще одна терраса, вид с которой и демонстрировала Кристина Пономаренко в своем Instagram.

Фотография, которую Кристина Пономаренко сняла на террасе своей квартиры
Фотография, которую Кристина Пономаренко сняла на террасе своей квартиры

Дети Пономаренко давно получают деньги благодаря бизнесу отца. Это стало известно после введенных в отношении него санкций, когда бизнесмен сообщил российским СМИ, что уходит с поста председателя совета директоров аэропорта Шереметьево. "Акционером АО "Международный аэропорт Шереметьево" является ООО "Шереметьево холдинг", часть акций которого принадлежит трасту, созданному в 2005 году в пользу моих детей", – рассказал Александр Пономаренко.

Офис генерального прокурора Украины и Национальное агентство по предотвращению коррупции ищут за границей активы, принадлежащие приближенным к Кремлю гражданам России, для дальнейшей конфискации их имущества в пользу государства Украина. По словам главы НАПК Александра Новикова, важно "увеличить по меньшей мере в 10 раз количество российских физических и юридических лиц, на которых распространяются санкции". Но пока такого механизма нет и активы подсанкционных лиц замораживаются.

"Сейчас действие санкций не распространяется на детей или родителей, – объясняет юрист ОО "Центр противодействия коррупции" Татьяна Шевчук. – Но если власть решит, что имущество, которым формально владеют родственники, на самом деле контролируется подсанкционным лицом, возможен арест", – говорит эксперт Центра по противодействию коррупции Татьяна Шевчук.

Поскольку в Великобритании Александр Пономаренко входит в перечень подсанкционных лиц, власти могут рассмотреть вопрос замораживания и дальнейшей конфискации ценной недвижимости, владелицей которой официально является дочь олигарха.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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