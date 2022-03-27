После полномасштабного вторжения России в Украину ряд стран ввели санкции против приближенных к Владимиру Путину олигархов и бизнесменов. Это значит, в том числе, что их имущество могут заморозить. Журналисты украинского расследовательского проекта "Схемы" обнаружили недвижимость семьи приближенного к российскому президенту олигарха Александра Пономаренко в центре Лондона – квартиру стоимостью 5,5 миллионов долларов. При этом сам Пономаренко находится под санкциями Великобритании.

"Дворец Путина" в Геленджике

Согласно рейтингу Forbes, Александр Пономаренко занимает 51-е место в списке самых богатых людей России, владея состоянием в 2,9 миллиарда долларов.

Пономаренко – совладелец аэропорта Шереметьево в Москве и бизнес-партнер семьи Ротенбергов, входящих в близкий круг президента РФ. Он же – бывший "владелец" так называемого дворца Путина в Геленджике на берегу Черного моря.

Именно финансирование Пономаренко строительных работ по возведению дворца Путина и стало основанием для введения против него персональных санкций Европейским союзом. Эта история развивалась так: поначалу в интервью российским СМИ Пономаренко рассказывал, что будет использовать этот объект как гостиницу. Но после публикации расследования "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального официальным владельцем недвижимости объявил себя миллиардер и соратник российского президента Аркадий Ротенберг. Позже Пономаренко заявил, что уже несколько лет не имеет отношения к этому объекту.

"Обоснованием решения Совета ЕС указан объект недвижимости в Геленджике, относительно которого я неоднократно давал комментарии российским и зарубежным СМИ о том, что вышел из этого проекта в 2016 году и не участвовал в его финансировании, и с тех пор не имею к нему отношения", – рассказал олигарх.

Еще одним основанием для введения ЕС санкций против Пономаренко –его связи с подконтрольным России главой оккупированного Крыма Сергеем Аксеновым. Сам олигарх их отрицает.

Шереметьево

Введенные против Пономаренко санкции уже оказывают влияние на его бизнес. Основным активом олигарха является крупнейший аэропорт России – Шереметьево. Пономаренко владеет им вместе с бизнесменами Аркадием Ротенбергом и Александром Скоробогатько. По словам директора Friendly Avia Support Александра Ланецкого, ранее такой аэропорт мог приносить примерно миллиард долларов прибыли в год. На деятельность компании повлияла пандемия, а теперь санкции вынудили руководство отправить "в служебный отпуск" около 40% работников аэропорта. Впрочем, по словам Ланецкого, аэропорт будет все равно приносить прибыль: за счет остатков внутреннего и внешнего рынка перелетов.

"Если бы хотели убить санкциями такое предприятие, как аэропорт, то сделали бы это, например, выключив программное обеспечение. Но этого не сделали сразу и вряд ли сделают потом. Санкции аэропорт полностью не убьют, но прибыль снизится заметно", – объясняет Ланецкий.

Чтобы не попасть под санкции, Пономаренко даже тратил средства на лоббирование своих интересов в Конгрессе США. По информации портала Open Secrets, олигарх ежегодно тратил от 50 до 280 тысяч долларов США за консультации, которые должны были помочь ему и его бизнесу избежать возможных санкций. Впрочем, это не сработало. Олигарх одним из первых российских олигархов попал под санкции не только Европейского союза, но и Австралии и Великобритании. Они предусматривают, в том числе, замораживание его активов.

London Calling

Вестминстер – исторический район Лондона. Здесь расположены известные на весь мир туристические достопримечательности – Биг Бен, Вестминстерское аббатство, Букингемский дворец. Здесь расположена и элитная недвижимость высокой стоимости. Как удалось обнаружить журналистам проекта "Схемы", есть здесь и драгоценная недвижимость семьи Александра Пономаренко.

Журналисты обратили внимание на инстаграм его дочери – Кристины Пономаренко, где она несколько раз публиковала панорамный вид из окна квартиры. На этих снимках можно обнаружить известное на весь мир колесо обозрения London Eye и самую высокую башню Вестминстерского дворца, где заседает парламент Великобритании.

С помощью сервиса Google Earth журналистам удалось установить, что именно такой вид открывается с верхних этажей здания элитного жилого комплекса Artillery Mansions по адресу: 75 Victoria Street.

Лондонские риелторы предлагают здесь апартаменты стоимостью от $500–600 тысяч и до $5 миллионов за двухэтажные квартиры.

Именно такую квартиру-дюплекс купила в 2018 году дочь Пономаренко на 11-м и 12-м этажах. Она записана на Кристину Пономаренко. Стоимость квартиры, согласно официальному британскому реестру, составляет 4,2 миллиона фунтов, то есть почти $5,5 миллиона.

Общая площадь квартиры – более 500 квадратных метров. На одном из британских сайтов элитной недвижимости, где было с 2017 года размещено объявление о продаже, удалось обнаружить фотографии интерьера квартиры.

План апартаментов также оказался в открытом доступе на одном из риелторских сайтов. Квартира имеет два этажа.

Здесь есть три спальни, три ванные комнаты с туалетами и еще одна отдельная комната для вещей, а также терраса.

На верхнем этаже – кухня и гостиная. Здесь также есть несколько комнат для вещей и еще одна терраса, вид с которой и демонстрировала Кристина Пономаренко в своем Instagram.

Дети Пономаренко давно получают деньги благодаря бизнесу отца. Это стало известно после введенных в отношении него санкций, когда бизнесмен сообщил российским СМИ, что уходит с поста председателя совета директоров аэропорта Шереметьево. "Акционером АО "Международный аэропорт Шереметьево" является ООО "Шереметьево холдинг", часть акций которого принадлежит трасту, созданному в 2005 году в пользу моих детей", – рассказал Александр Пономаренко.

Офис генерального прокурора Украины и Национальное агентство по предотвращению коррупции ищут за границей активы, принадлежащие приближенным к Кремлю гражданам России, для дальнейшей конфискации их имущества в пользу государства Украина. По словам главы НАПК Александра Новикова, важно "увеличить по меньшей мере в 10 раз количество российских физических и юридических лиц, на которых распространяются санкции". Но пока такого механизма нет и активы подсанкционных лиц замораживаются.

"Сейчас действие санкций не распространяется на детей или родителей, – объясняет юрист ОО "Центр противодействия коррупции" Татьяна Шевчук. – Но если власть решит, что имущество, которым формально владеют родственники, на самом деле контролируется подсанкционным лицом, возможен арест", – говорит эксперт Центра по противодействию коррупции Татьяна Шевчук.

Поскольку в Великобритании Александр Пономаренко входит в перечень подсанкционных лиц, власти могут рассмотреть вопрос замораживания и дальнейшей конфискации ценной недвижимости, владелицей которой официально является дочь олигарха.