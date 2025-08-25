Россия атаковала Украину более 100 беспилотниками

Российские военные в ночь на 25 августа атаковали Украину 104-мя ударными беспилотниками типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами, 76 из них удалось сбить. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. По данным украинских военных, в 15 местах зафиксированы попадания беспилотников, ещё в 4-х - падение обломков.

Дроны атаковали в частности город Сумы и его пригороды. Было зафиксировано не менее 10 попаданий, горели жилые дома. О пострадавших не сообщалось. Часть Сумского района осталась без электричества.

Российское Минобороны заявило, что за ночь над российскими регионами за ночь сбит 21 украинский БПЛА. Два из них, как утверждается, летели на Москву. Вечером 24 августа из-за угрозы беспилотников ограничения на взлёт и посадку вводились в московском аэропорту Шереметьево. Около шести часов в воскресенье не работал петербургский аэропорт Пулково, более 30 рейсов, как сообщается, ушли на запасные аэродромы.