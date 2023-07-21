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Россия четвертую ночь подряд обстреливает Одесскую область

В Одесском порту грузится зерном сухогруз (архивное фото)

Россия в ночь на 21 июля нанесла удар по югу Одесской области ракетами "Калибр". Ранены два человека. Они получили резаные раны стеклом в результате взрыва. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

По его данным, две ракеты попали в зерновой терминал одного из агропредприятий Одесской области. Уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

Представитель оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что ракеты "Калибр" были запущены с корабля, находящегося в акватории Черного моря. По её словам, российские военные запустили ракеты по сложному курсу и на низкой высоте, в связи с чем их было сложно обнаружить и уничтожить, передаёт УНИАН.

  • Россия уже четвёртую ночь подряд наносит удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, называя их "возмездием" за взрыв на Крымском мосту 17 июля.
  • В этот же день Россия вышла из так называемой "зерновой сделки" , в рамках которой из украинских черноморских портов, включая Одессу, вывозилось зерно. Москва также заявила, что с 20 июля будет считать все суда в украинских портах военными целями, независимо от флага. Украина ответила симметричными мерами. С 21 июля Киев будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, как потенциально перевозящие грузы военного назначения "со всеми вытекающими из этого рисками".

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