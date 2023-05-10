Россия денонсирует договор о сокращении вооружений в Европе

Россия денонсирует Договор об обычных вооружениях в Европе, вводящий для участников ограничение на число боевых танков, бронированных машин, артиллерии, ударных вертолётов и самолётов. Это следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте президент назначает замглавы МИД Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении денонсации договора в парламенте.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году в Париже представителями 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора. Документ был обновлён в 1999 году, но ратифицирован только четырьмя участниками — Москвой, Киевом, Астаной и Минском.

В 2007 году президент Владимир Путин подписал указ о приостановке действия договора и связанных с ним международных документов до момента, пока он не будет ратифицирован странами НАТО. Североатлантический Союз тогда заявил, что действия Москвы не способствуют обеспечению безопасности в Европе.

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