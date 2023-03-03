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Россия и Китай не поддержали пункты о войне и ядерном оружии в отчёте G20

Министры иностранных дел России и Китая – Сергей Лавров и Цинь Ган

Россия и Китай не согласились с пунктами о войне в Украине и об использовании ядерного оружия. Это следует из отчёта по итогам встречи министров иностранных дел стран "Группы двадцати" в Индии.

Участникам заседания не удалось прийти к консенсусу по двум из 24 пунктов повестки.

Первый касается войны в Украине. Большинство присутствующих "решительно осудили войну в Украине". Собравшиеся отметили, что война вызывает огромные человеческие страдания и оказывает негативное влияние на мировую экономику. В частности, она сдерживает экономический рост, разгоняет инфляцию, нарушает цепочки поставок, увеличивает дефицит энергии и продовольствия. Россия и Китай с этим не согласились.

Второй пункт касается международного права во время войны. Участники встречи подтвердили, что необходимо соблюдать международное гуманитарное право, включая защиту гражданского населения и инфраструктуры во время вооружённых конфликтов. Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы, подчёркивается в коммюнике. Россия и Китай это не поддержали.

С остальными пунктами, включая борьбу с изменением климата и утратой биоразнообразия, обеспечение гендерного равенства, противодействие терроризму и наркоторговле, согласились все министры иностранных дел "Группы двадцати".

  • Днём ранее в кулуарах встречи пообщались госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров отметил, что "отвернуться и пробежать мимо" удалось не всем. Разговор продлился менее десяти минут. По его результатам у Блинкена "не сложилось впечатления, что Россия готова в ближайшее время изменить свой курс".
  • Ранее те же два пункта не согласовали главы Минфинов стран G20.

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