Россия и Украина обменялись пленными по формуле "50 на 50"

Киев и Москва обменялись пленными в формате "50 на 50". Первым об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По словам Ермака, Украина вернула себе двух офицеров и 48 рядовых и сержантов. "Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из "Азовстали", а также 15 пленных из ЧАЭС и семь — с острова Змеиный", — написал Ермак в телеграме.



Минобороны России подтвердило обмен пленными, в ходе которого были возвращены 50 военнослужащих. В плену им грозила смертельная опасность, отметило ведомство. Других подробностей нет.

Прошлый обмен пленными между Россией и Украиной состоялся вчера по формуле "35 на 35". До этого обмен проходил 3 ноября. Тогда стороны обменяли по 107 человек.