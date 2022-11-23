В Донецке заявили о новом обмене пленными с Киевом

Назначенный Россией глава аннексированной Донецкой области Денис Пушилин сообщил, что в среду с Киевом проходит очередной обмен пленными.

Как написал Пушилин в Telegram, обмен идёт по формуле "35 на 35". По его сведениям, в числе освобождённых украинскими властями семеро человек, воевавших на стороне донецких и луганских пророссийских сепаратистов.

Украине в основном вернули бойцов национальной армии, отметил один из лидеров сепаратистов.

Власти Украины информацию пока не комментировали.

О предыдущем обмене военнопленными между Украиной и Россией сообщалось 11 ноября. Тогда отмечалось, что Киев вернул 45 служащих ВСУ. Ранее в этом месяце, 3-го числа, был обмен по формуле "107 на 107", напоминает РБК-Украина.