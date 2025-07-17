Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих, сообщил в телеграме помощник Путина Владимир Мединский.

Как утверждается, Россия передала Украине тела 1000 погибших военнослужащих ВСУ, а Украина отдала 19 тел российских солдат. Информацию о передаче Украине тысячи тел погибших украинских военных подтвердил Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными.

По словам Мединского, обмен проведён в рамках договорённостей, достигнутых на переговорах России и Украины в Стамбуле в середине мая — начале июня.

Там стороны согласовали масштабный обмен военнопленными и представили друг другу свои требования для перемирия, его достигнуть не удалось.