Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Киев и Москва провели 20 ноября ещё один обмен телами погибших военнослужащих. Это подтвердили и российская, и украинская стороны. В Украину вернули 1000 тел, в Россию – 30 тел.

Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными сообщает, что все тела, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим, будут переданы для проведения экспертизы и идентификации.

"Интерфакс" пишет, что обмен состоялся в рамках договорённостей, достигнутых в Стамбуле в начале лета. Он был произведён при посредничестве Международного красного креста.Предыдущий обмен состоялся почти месяц назад, 23 октября. Тогда в Россию вернули 31 тело, а Киеву передали 1000 тел военнослужащих.

Об обменах телами погибших договорились представители двух стран на переговорах в Стамбуле, которые проходили в мае и июне. Россия в целом передала Украине более десяти тысяч тел погибших, Украина России - более двухсот. Такое соотношение может объясняться тем, что российские военные на многих участках фронта наступают, и тела погибших украинских солдат могут остаться на территориях, занятых российскими военными, чаще, чем наоборот.

На днях секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что при посредничестве Турции и Объединённых Арабских Эмиратов прошли консультации с Россией, в результате которых "стороны согласились активировать стамбульские договоренности", в том числе по вопросу об обмене пленными.