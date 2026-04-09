Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военных

Украина и Россия провели в четверг, 9 апреля, новый обмен телами погибших.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины сообщил, что Киеву возвращены тела (останки) 1000 погибших.

В штабе добавили, что теперь украинские следователи проведут все необходимые экспертизы для идентификации репатриированных лиц и после этого тела будут переданы семьям для захоронения.

Сколько тел Киев передал Москве в Координационном штабе не сообщили. В России ранее сегодня заявили о возвращении 41 тела российских военных.

В предыдущий раз Украина и Россия обменялись телами 26 февраля 2026 года. Украине были переданы 1000 тел, России – 35.

Больше новостей Радио Свобода: