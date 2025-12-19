Украина и Россия провели новый обмен телами погибших

Ссылки для упрощенного доступа

Украина и Россия провели очередной обмен телами погибших. Об этом сообщают Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными и помощник Владимира Путина Владимир Мединский.

В штабе указали, что в Украину вернули 1003 тела погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Мединский написал, что Украине передали 1000 тел, России – 26. По его словам, обмен состоялся в рамках стамбульских договоренностей.

  • Об обменах телами погибших представители России и Украины договорились на переговорах в Стамбуле, которые проходили в мае и июне. Россия в целом передала Украине более десяти тысяч тел погибших, Украина России – более двухсот. Такое соотношение может объясняться тем, что российские военные на многих участках фронта наступают, и тела погибших украинских солдат могут остаться на территориях, занятых российскими военными, чаще, чем наоборот.
