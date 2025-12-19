Украина и Россия провели новый обмен телами погибших

Украина и Россия провели очередной обмен телами погибших. Об этом сообщают Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными и помощник Владимира Путина Владимир Мединский.

В штабе указали, что в Украину вернули 1003 тела погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Мединский написал, что Украине передали 1000 тел, России – 26. По его словам, обмен состоялся в рамках стамбульских договоренностей.