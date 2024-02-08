Россия и Украина провели обмен пленными по формуле "100 на 100"

Минобороны России сообщило в четверг о новом обмене пленными с Украиной - на этот раз по формуле "100 на 100".

Как отметили в российском ведомстве, в результате переговоров из украинского плена возвращены 100 российских военнослужащих. При их возвращении из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, добавили в Минобороны.

Позднее информацию о новом обмене подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он написал в соцсетях, что домой вернулись ещё 100 украинцев."Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство — защитники Мариуполя", - сообщил Зеленский.

О предыдущем обмене сообщалось 31 января. По сведениям российских властей, Украине были переданы 195 служащих ВСУ, а из украинского плена были возвращены 195 российских военнослужащих. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил тогда, что в результате обмена в Украину вернулись 207 человек.

Январский обмен стал первым после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. Согласно заявлению Минобороны России, на борту самолета находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили в Белгород для обмена. Утверждается, что все находившиеся на борту погибли. Российские официальные лица заявили, что самолет был сбит Украиной.

Представители властей Украины, включая Зеленского, не подтвердили и не опровергли российскую версию случившегося с самолетом и пленными, которых должны были обменять. Они подтвердили то, что обмен действительно готовился, но не состоялся. Киев обвинил Москву в том, что она использует вопрос о судьбе пленных для воздействия на общественное мнение в Украине. Украинские власти призвали к международному расследованию катастрофы.