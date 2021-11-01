Россия и Зимбабве будут сотрудничать в космической отрасли

Россия и Зимбабве будут совместно исследовать и использовать космическое пространство в мирных целях. Меморандум о сотрудничестве подписали сегодня представители "Роскосмоса" и ЗИНГСА (Национального геопространственного и космического агентства Зимбабве), сообщает Interfax.

Стороны также обсудили возможность сотрудничать в области дистанционного зондирования Земли из космоса и совместной подготовки кадров для космической отрасли.

В сентябре 2021 года Россия и Зимбабве подписали документ о совместной работе в области атомной энергетики. Россия поможет Зимбабве подготовить кадры и повысить грамотность населения в вопросах атомных технологий.

В 2020 году уровень инфляции в Зимбабве достиг 837,53% в годовом исчислении. В апреле 2021 года власти страны в рамках борьбы с экономическим кризисом решили продавать лицензии на убийство слонов, сообщало CNN.