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Россия и Зимбабве будут сотрудничать в космической отрасли

Президент Зимбабве Роберт Мугабе и президент России Владимир Путин (слева направо) во время двусторонней встречи в Кремле

Россия и Зимбабве будут совместно исследовать и использовать космическое пространство в мирных целях. Меморандум о сотрудничестве подписали сегодня представители "Роскосмоса" и ЗИНГСА (Национального геопространственного и космического агентства Зимбабве), сообщает Interfax.

Стороны также обсудили возможность сотрудничать в области дистанционного зондирования Земли из космоса и совместной подготовки кадров для космической отрасли.

В сентябре 2021 года Россия и Зимбабве подписали документ о совместной работе в области атомной энергетики. Россия поможет Зимбабве подготовить кадры и повысить грамотность населения в вопросах атомных технологий.

  • В 2020 году уровень инфляции в Зимбабве достиг 837,53% в годовом исчислении. В апреле 2021 года власти страны в рамках борьбы с экономическим кризисом решили продавать лицензии на убийство слонов, сообщало CNN.

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