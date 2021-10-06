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Риск и авантюра. Зачем "Роскосмос" и Первый канал снимают кино на МКС

Зачем "Роскосмос" и Первый канал снимают кино на МКС
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Зачем "Роскосмос" и Первый канал снимают кино на МКС

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Зачем "Роскосмос" и Первый канал снимают кино на МКС

Космический корабль "Союз МС-19" со съемочной группой на борту пристыковался к МКС в ручном режиме – система автоматической стыковки отказала. Управление взял на себя космонавт Антон Шкаплеров. Всего на корабле три человека: артистка Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко должны будут снять на МКС несколько эпизодов для своего будущего фильма "Вызов".

Это картина про женщину-врача, которая по сценарию отправляется на орбиту спасать космонавта. "Вызов" – совместный проект "Роскосмоса", государственного Первого канала и продюсерской компании Yellow, Black and White.

Ради полета съемочной группы на МКС пришлось менять план работы станции: два космонавта остались на Земле, а еще двое, те, кто сейчас работает на МКС, не смогли улететь домой – их возвращение отложили. Они проведут на орбите на полгода больше, пишет телеканал Настоящее время.

В ракете "Союз МС-19" на околоземную орбиту в этот раз поднялся всего один космонавт Антон Шкаплеров. Еще два кресла заняли режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. После стыковки с МКС они приступят к съемкам первого художественного фильма в космосе. Процесс продлится 12 дней, и 17 октября вместе с "Союзом МС-18" Шипенко и Пересильд вернутся на Землю.

Новость о том, что Россия собирается снимать на орбите фильм, ворвалась в новостную повестку год назад. Картина должна способствовать "популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта". Продюсируют ее лично генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Разрешение на съемки Эрнст и Рогозин просили лично у президента России Владимира Путина. В письме на его имя продюсеры пишут, что "не считают возможным уступать американцам в пилотируемой космонавтике, но для реализации их идей нужен нетривиальный подход с использованием современных информационных технологий".

Про американцев продюсеры фильма упомянули не просто так. В мае 2020 года компания SpaceX миллиардера Илона Маска вместе с NASA и Томом Крузом объявили о намерении снять первый в мире боевик в космосе. Если кто-то в сегодняшнем старте увидит попытку "Роскосмоса" опередить SpaceX – он увидит ее неслучайно. Впрочем, авторы письма Путину и не скрывают, у кого позаимствовали идею. Но главное, они добились своего – получили разрешающую подпись Верховного главнокомандующего.

Возможно, он же разрешал снимать другой "первый российский художественный фильм в космосе". В марте 2000 года на орбиту почти отправились актеры фильма "Последнее путешествие", его анонсировали как наш ответ "Титанику". Планируемый бюджет фильма составлял небывалые для российского кино $200 млн. На станцию "Мир" уже отправили костюмы, камеры и осветительную аппаратуру, но за месяц до полета проект свернули. Но настоящий космос все же попал в кино. В советском фильме "Возвращение с орбиты" 1983 года есть эпизоды, снятые космонавтами на борту орбитальной станции "Салют-7".

Актриса Юлия Пересильд "входит" на космическую станцию
Актриса Юлия Пересильд "входит" на космическую станцию

Справедливости ради стоит отметить, что в съемках "Вызова" в космосе действительно впервые примет участие актриса – ее выбирали из трех тысяч претенденток. Юлия Пересильд начала готовиться к полету в мае – по полной программе, но в крайне сжатые сроки: как правильно сидеть в кресле, как есть в невесомости, где какой кармашек в скафандре. Вместе с Юлией на "Союзе" полетел режиссер Клим Шипенко – он снял самый кассовый фильм в истории России "Холоп" и фильм о космосе "Салют-7".

Двое новичков в ракете – предприятие, которое выглядит немного опасным. Можно вспомнить, конечно, Crew Dragon, который две недели назад летал в космос вообще без профессиональных космонавтов на борту. Но между американским и российским кораблями разница, как между фильмами "Возвращение с орбиты" и "Интерстеллар".

"Уровень автоматизации, уровень надежности систем требует на борту человека, который имеет технические знания по конструкции, по системам корабля, – поясняет СНХ Вадим Лукашевич, бывший конструктор КБ "Сухого". – Нынешний состав экипажа с точки зрения космонавтики, с точки зрения практики подготовки космонавтов и экипажа формирования – это риск. Потому что любая нестандартная ситуация – а в экипаже у тебя два члена, которые тебе ничем не могут помочь".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уверен, что экипаж к полету готов, а опыт его подготовки еще пригодится в будущем. "Если мы отработаем эту технологию сейчас и продемонстрируем ее всему миру, это означает, что мы будем готовы не только к тысяче нештатных ситуаций, но и к тысяче первой", – заявлял глава "Роскосмоса".

Опасность при взлете – не все, с чем столкнутся Пересильд и Шипенко. Они будут снимать фильм в период самой острой адаптации организма человека к невесомости. "У людей будут совершенно отечные лица. Будет тошнить их, будет мутить, а им надо работать, сниматься и быть в хорошей форме. По большому счету то, что сейчас происходит, – это авантюра со всех точек зрения", – говорит Вадим Лукашевич.

Ради съемок вызов был брошен не только космическим новичкам – даже МКС пришлось подвинуться. Специально для съемок космическая станция "подкорректировала" орбиту. Было изменено и расписание космонавтов: двоим, что должны были лететь на "Союзе" до того, как было решено снимать фильм, – придется подождать на Земле. Тем двоим, кто должен был вернуться на Землю, придется три месяца подождать на орбите.

Еще один вопрос к "Вызову": кто оплачивает "банкет"?

Примерная себестоимость вывода одного человека на орбиту на "Союзе", по оценке Вадима Лукашевича, – $5-10 млн. С туристов "Роскосмос" и вовсе берет по $50 млн. Плюс срыв ранее запланированных мероприятий на МКС. Съемочная группа летит на штатном корабле – его полет был запланировал задолго до возникновения идеи о съемках фильма. Оплачивается он из средств Федеральной космической программы и Первого канала – то есть из госбюджета. Осталось узнать, получит ли Рогозин как продюсер проекта свой процент с проката – с учетом размаха кампании фильма его сборы могу побить все рекорды.

Зачем артистов отправили на орбиту

По сюжету фильма на МКС пострадал космонавт, и врач отправляется на станцию, чтобы ему помочь. Но, по мнению космонавтов и ученых, с которыми поговорили журналисты "Настоящего Времени", такая ситуация невозможна. Во-первых, люди, которые летают на орбиту, сами обучены оказывать медицинскую помощь. А во-вторых, если травма слишком серьезная, то на МКС предусмотрена система эвакуации.

В случае внештатной ситуации весь экипаж грузится на корабль в полном составе и возвращается на Землю в течение 40 минут, замечает главный редактор журнала "Все о космосе" Денис Альбин. "Ситуация, когда может понадобиться операция на орбите, невозможна. Делать какие-то операции в состоянии микрогравитации очень проблематично", – говорит Денис Альбин.

Если отбросить вопросы по сценарию, в этой истории есть куда более серьезные проблемы: два космонавта, которые должны были сегодня улететь в космос, возможно, никогда больше туда не полетят. Годы тренировок, обучения, ожидания в дублирующем составе – но летчиков сняли с полета из-за съемок художественного фильма.

Денис Альбин объясняет, почему уступившие места съемочной группе космонавты могут навсегда остаться на Земле.

Главред журнала "Все о космосе" Денис Альбин о том, зачем артистов отправили на орбиту
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Главред журнала "Все о космосе" Денис Альбин о том, зачем артистов отправили на орбиту

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– Эту ракету и этот корабль отобрали у Андрея Бабкина и Дмитрия Петелина – они должны были лететь вместе с Антоном Шкаплеровым в рамках обычной миссии МКС-66. Это проблема. Ни Андрей Бабкин, ни Дмитрий Петелин еще ни разу не были в космосе, и теперь стоит вопрос в том, а полетят ли они вообще. Отправить их на следующем корабле не получится, потому что экипажи тоже утверждаются за несколько лет вперед. Как минимум до конца 2023 года все экипажи и корабли расписаны. Как мы знаем, в 2024 году МКС может вообще перестать существовать, так что, возможно, они вообще не полетят.

Проект российской орбитальной станции все еще разрабатывается, неизвестно когда он начнется. Может быть, как минимум, какой-то перерыв в полетах, если вообще она будет [орбитальная станция]. Сейчас у "Роскосмоса" большие проблемы с финансами. Буквально вчера Владимир Соловьев – генконструктор РКК "Энергия" – сообщил, что проект [разработки] сверхтяжелой ракеты закрыт из-за недостаточного финансирования, что автоматически закрывает для российских космонавтов полет на Луну.

Нет ничего плохого в том, чтобы снять фильм на МКС. Если бы это было сделано правильно, если бы Первый канал профинансировал отдельно ракету и космический аппарат, было бы просто замечательно. Это бы и для "Роскосмоса" в плюс пошло, и, пожалуйста, снимайте фильмы, какие хотите.

В данном случае это и ущерб российской космонавтике, и непонятно для чего все это. И с точки зрения пиара, было снято несколько фильмов – опять же не первых. В 1983 году в Советском Союзе вышел фильм "Возвращение с орбиты". Там некоторые кадры для этого фильма снимали советские космонавты на орбитальной станции "Салют-7". В 2008-м Ричард Гэрриот снял на МКС фильм "Апогей страха", это научно-фантастический фильм. Я не говорю о качестве этих фильмов, это другое. Сейчас утверждается, это первый игровой фильм, снятый в космосе. Это уже неправда. Ну и, кстати, недавно вернувшаяся туристическая миссия Inspiration4 сняла кадры для пятой серии сериала "Обратный отсчет" Netflix.

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