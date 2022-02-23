Россия начала эвакуацию персонала посольства и консульств с Украины

Во всех дипломатических представительствах России в украинских городах началась эвакуация персонала. Об этом в среду, 23 февраля, сообщило государственное агентство ТАСС со ссылкой на представителя посольства в Киеве.

Накануне российский МИД заявил о планах вывезти сотрудников посольства в Киеве и генеральных консульств в Одессе, Львове и Харькове "для защиты их жизни и безопасности".

В сообщении министерства заявлялось, что с 2014 года посольство консульства неоднократно подвергались нападениям. А российские дипломаты, как утверждается, получали угрозы физической расправы.

Из-за украинского кризиса США и большинство стран Европы переместили сотрудников дипломатических миссий во Львов и призвали граждан покинуть страну.

Это происходит на фоне предупреждения Вашингтона о подготовке полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины. Москва их отрицает, но признала независимость сепаратистских республик в Донбассе и допустила ввод регулярной армии на их территорию.

После этого МИД Украины предложил президенту страны Владимиру Зеленскому полностью разорвать дипломатические отношения с Россией. В Верховную раду внесён законопроект о разрыве отношений и закрытии границы между странами.