Россия эвакуирует сотрудников посольства и консульств в Украине

Россия в ближайшее время эвакуирует персонал посольства и генеральных консульств в Украине, сообщил российский МИД.

В заявлении ведомства говорится, что с 2014 года посольство России в Киеве и генеральные консульства в Одессе, Львове и Харькове неоднократно подвергались нападениям. А российские дипломаты получали угрозы физической расправы.

"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача – позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках Посольства и Генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", – говорится в сообщении.

Заявление МИД России появилось вскоре после заявления президента России Владимира Путина о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Также 22 февраля Совет Федерации разрешил Владимиру Путину использовать российскую армию за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе.