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Госдепартамент США заявил о переносе посольства из Киева во Львов

Посольство США в Киеве

США временно перенесут посольство в Украине из Киева во Львов на фоне сообщений о возможном вторжении России, говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

Такие меры предприняты для сохранения безопасности членов дипломатической миссии. США надеются вернуть сотрудников в Киев, как только позволят условия. Компьютеры и другое оборудование киевского посольства уничтожат, а телефонную систему демонтируют.

"Посольство продолжит взаимодействие с украинским правительством, координируя дипломатические отношения в Украине. Мы также продолжим наши интенсивные дипломатические усилия по деэскалации кризиса", – говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Он подчеркивает, что путь дипломатии в этом вопросе остаётся открыт, "если Россия решит действовать добросовестно".

  • Решение перенести посольство из Киева во Львов также приняла Канада, из Днепра во Львов – Германия. В то же время глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас 14 февраля написал в своём твиттере, что все посольства стран-членов Европейского Союза продолжают деятельность в столице Украины.
  • США, Канада, Черногория, Нидерланды, Япония, Латвия, Великобритания, Эстония, Дания, Норвегия, Новая Зеландия, Германия, Литва, Финляндия, Италия, Швеция, Чехия и Ирак советовали гражданам покинуть территорию Украины.
  • С осени прошлого года в СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение, и стали оказывать военную помощь Украине.
  • Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности, в частности, не расширять Альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки в принципиальных вопросах не пойдут.

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