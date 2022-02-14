Госдепартамент США заявил о переносе посольства из Киева во Львов

США временно перенесут посольство в Украине из Киева во Львов на фоне сообщений о возможном вторжении России, говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

Такие меры предприняты для сохранения безопасности членов дипломатической миссии. США надеются вернуть сотрудников в Киев, как только позволят условия. Компьютеры и другое оборудование киевского посольства уничтожат, а телефонную систему демонтируют.

"Посольство продолжит взаимодействие с украинским правительством, координируя дипломатические отношения в Украине. Мы также продолжим наши интенсивные дипломатические усилия по деэскалации кризиса", – говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.



Он подчеркивает, что путь дипломатии в этом вопросе остаётся открыт, "если Россия решит действовать добросовестно".