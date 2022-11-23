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Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине

Россия 23 ноября нанесла ракетный удар по городам Украины. Взрывы зафиксированы в Киеве и Киевской области, Винницкой области, Львове Одесской области и Полтавской области, сообщают местные власти.

В Киеве зафиксированы отключения электричества и остановка метро, сообщается о попадании как минимум в один инфраструктурный объект. В Киевской области ракета, по сообщению властей, попала в жилой дом и в инфраструктурные объекты. Львов остался без света, мэр города предупредил о возможном отключении воды.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил о массированном ударе по энергетической инфраструктуре по всему региону и отключении света. В граничащей с областью Молдавии сообщают об отключения электричества, в том числе в столице Кишинёве.

В среду депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, в которой массовые обстрелы украинских объектов называются террористическими методами, а Россия признаётся страной-спонсором терроризма. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своём телеграме после ракетного удара заявил, что новые обстрелы подтверждают это утверждение.

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