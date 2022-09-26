Россия нанесла удар беспилотниками по Одесской области

Россия нанесла удар беспилотниками по объектам украинской военной инфраструктуры в Одесской области. Региональные чиновники сообщают о детонации боеприпасов, масштабном пожаре и эвакуации гражданского населения.

По предварительной информации, пострадавших в результате российской атаки нет. Два дрона попали по военному объекту, ещё один был уничтожен силами ПВО.

Россия также нанесла ракетные удары по Запорожью и по поселку в Запорожском районе. Сообщается, что пострадавших нет, но были повреждены объекты инфраструктуры.

Ранее Россия атаковала Одессу дронами-камикадзе, в результате чего погиб один человек и было разрушено административное здание в припортовой зоне. Удар мог быть нанесён беспилотниками Shahed-136 иранского производства.

В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны с Украиной. Иран и Россия поставки для российской армии отрицали.