Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Украинские СМИ сообщили об ударах дронами-камикадзе по Одессе

Дым в порту Одессы после российского удара, апрель 2022 года (Архивное фото)

Россия с моря нанесла удар по Одессе дронами-камикадзе. В городе были слышны взрывы. Украинские СМИ сообщают об одном погибшем гражданском лице, а также о разрушенном административном здании в припортовой зоне.

Удар мог быть нанесён беспилотниками Shahed-136 иранского производства. Очевидцы заснял полёт одного из них над городом. СМИ сообщают, что два дрона разрушили административное здание, ещё один был сбит средствами ПВО над морем.

В Министерстве обороны России информацию об ударе по Одессе пока не комментировали.

В начале сентября вблизи Купянска в Харьковской области украинские военные сбили ударный беспилотник, который с большой долей вероятности произведён в Иране. По данным ВСУ, речь идет о дальнобойном дроне-камикадзе Shahed-136.

В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны с Украиной. Иран и Россия поставки для российской армии отрицали.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG