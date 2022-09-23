Украинские СМИ сообщили об ударах дронами-камикадзе по Одессе

Россия с моря нанесла удар по Одессе дронами-камикадзе. В городе были слышны взрывы. Украинские СМИ сообщают об одном погибшем гражданском лице, а также о разрушенном административном здании в припортовой зоне.

Удар мог быть нанесён беспилотниками Shahed-136 иранского производства. Очевидцы заснял полёт одного из них над городом. СМИ сообщают, что два дрона разрушили административное здание, ещё один был сбит средствами ПВО над морем.

В Министерстве обороны России информацию об ударе по Одессе пока не комментировали.

В начале сентября вблизи Купянска в Харьковской области украинские военные сбили ударный беспилотник, который с большой долей вероятности произведён в Иране. По данным ВСУ, речь идет о дальнобойном дроне-камикадзе Shahed-136.

В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны с Украиной. Иран и Россия поставки для российской армии отрицали.