Россия нанесла удары по подстанции в Полтавской области и по Сумщине

Российские войска в ночь на 13 мая запустили по Украине 139 беспилотников, из них 111 было нейтрализовано, сообщает командование Воздушных сил ВСУ. Независимых данных нет.

Полтавская область

Глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич сообщил о российском ударе по электроподстанции. По его словам, без электроснабжения остались более 6,5 тысяч бытовых и 548 юридических абонентов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Одесская область

Глава Одесской ОВА Олег Кипер написал, что промышленную инфраструктуру региона атаковали несколькими волнами, повреждены складские и хозяйственные помещения. О пострадавших не сообщалось.

Харьковская область

Российские военные ночью также ударили по объекту инфраструктуры в Холодногорском районе Харькова, там произошел пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов. Никто не пострадал.

Сумская область

В результате российской атаки по городу Глухов, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), произошел пожар на территории гаражного кооператива, он был ликвидирован. Вечером 12 мая в Сумской области Украины российские военные, как сообщается, атаковали гражданскую инфраструктуру Белопольской общины. Как пишет в телеграме глава региона Олег Григоров, пострадал 13-летний мальчик, находившийся рядом с местом удара. Он госпитализирован.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил утром 13 мая также об ударе по железнодорожной инфраструктуре в Днепропетровской области. Всего накануне в области в результате российских ударов погибли восемь человек.