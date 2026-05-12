В Кривом Роге - двое погибших после российского удара

Два человека погибли, есть раненые в результате попадания российского беспилотника в жилой дом в Кривом Роге вечером 12 мая.

Об этом сообщили местные власти.

По словам главы администрации города Александра Вилкула, среди раненых - девятимесячная девочка, ей оторвало ногу.

Возник пожар, который, как сообщается, уже потушили.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с места удара, назвав его "циничным и лишённым какого-либо военного смысла". Судя по фото, был разрушен частный дом.

Также в Днепропетровской области, в Синельниковском районе в результате, как утверждается, ударов управляемыми авиабомбами погибли четверо мирных жителей.

Российские военные и Кремль ранее заявили, что в ночь на 12 мая срок перемирия истёк, и российские войска продолжили наносить удары по территории Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на вторник российские войска запустили по Украине 216 дронов, из них 192 были нейтрализованы.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что Россия сама выбрала завершение частичного "режима тишины", который длился несколько дней. Зеленский напомнил о решении Украины "действовать зеркально" в ответ на обстрелы. Днём во вторник сообщалось об ударе беспилотников по Оренбургу, там был повреждён жилой дом. Украинский телеграм-канал Supernova+ предположил, что целью атаки на Оренбургскую область мог стать нефтеперерабатывающий завод в Орске. О попаданиях по НПЗ не сообщалось.