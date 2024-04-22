"Россия – НАЗАД". Блогеры об одобрении в Конгрессе помощи Украине

В субботу нижняя палата Конгресса США приняла три закона об выделении международной помощи, среди которых был и давно ожидаемый пакет помощи Украине в размере более 60 миллиардов долларов. Четвёртый закон, принятый в тот же день, среди прочего даёт президенту США право вводить в отношении России новые санкции и конфисковывать замороженные российские активы.

Законы ещё должен одобрить Сенат и подписать президент, но никто не сомневается, что они сделают это в самое ближайшее время.

Дмитрий Колезев

Палата представителей США одобрила выделение Украине 61 млрд долларов помощи. Скорее всего, за Сенатом и президентом дело не станет, так что законопроект быстро станет законом. Это огромная сумма. Теперь баланс в войне может начать смещаться в другую сторону. Конечно, произойдет это не сразу — с задержкой в несколько месяцев. И до этого российская армия еще может существенно продвинуться вперед. Но все-таки ВСУ получат огромные ресурсы, которые помогут им выстоять. Скоро должны появиться F-16 и ракеты ATACMS. Ничто из этого не гарантирует Украине победы или даже отсутствие поражения. Но шансы ВСУ увеличиваются. Сама по себе эта новость наверняка повысит мораль украинских войск.

Иван Яковина

Сейчас будет много снарядов. И ракет ПВО. Летнее наступление ВС РФ остановить будет намного проще.

Антон Орех

Я думаю, что более принципиальное решение это даже не выделение Украине средств, а изъятие активов РФ. Это прямо очень серьезное решение.

О том, что Конгресс будет голосовать о помощи Украине, было объявлено всего за три дня до голосования. До этого пакет помощи шесть месяцев лежал в нижней палате без движения, и, казалось, застрял там навсегда. Для российских z-патриотов, надеявшихся уже вот-вот победить украинцев, его принятие стало очень внезапным и неприятным сюрпризом и у них не получается скрывать раздражение.

Егор Холмогоров

Сегодня день позора американских республиканцев.



Они предали Соединенные Штаты, предали принцип первостепенной важности охраны американской границы, и тупо прогнулись под демократическую администрацию.



А это значит, что точно так же они прогнутся и в ноябре, когда демократы украдут у них выборы.



Они снова предадут Трампа во имя "двухпартийного консенсуса".



Бывают лохи педальные, а бывают бипедальные.

Захар Прилепин

Законопроект о помощи Украине принят. На видео - американцы радуются тому, что погибнут ещё сотни тысяч людей. Это надо понимать только так. Они радуются. Они ликуют. И ещё. Война не закончится через месяц, и даже через полгода не закончится. Нам нужны новые бойцы и качественно иные формы воздействия на противника и на его партнеров. Нам нужны качественно новые взаимоотношения с Африкой и с дружественными странами Латинской Америки. Нам нужен иной тыл. Нам нужна иная культура. Нам нужна обновлённая Россия. Они не оставляют нам никаких шансов на иные пути. Донеси это, Господи, до нашей буржуазии и до наших элит.

Дмитрий Селезнёв

Войну продлевать будете? – Будем!



– ответили сегодня в американской Палате представителей США. Около полутора часов назад нижняя палата Конгресса США одобрила помощь Украине в размере 61 млрд.$. Из этой помощи 23 млрд. останется в Америке на восполнение собственных запасов вооружений, а остальные отдадут Украине в виде займов.



Но неонацистской «Неньке» всё равно в каком виде для неё поступит оружие. Возвращать займы она не собирается. Да и не сможет – это самое бесперспективное вложение средств. Украина никогда не выиграет войну с этими деньгами, их недостаточно для очередного контрнаступа, с этими средствами она сможет отбиваться какое-то время.



Какое? Судя по прошлым траншам, где-то около года. Потом у украинского режима начнут снова сыпаться и продавливаться фронты, как они продавливаются и сейчас. В течении этого времени будут разрушатся украинские города, война соберёт несколько урожаев жизней, территория бывшей Украины всё больше будет становится мёртвой безжизненной зоной, диким полем.



Скорее всего, судя с каким скрипом в течении полугода продавливали этот законопроект, этот транш станет последним. Вряд ли клиент станет продлевать. Уж больно вид у куртизанки будет потрёпанный.

Олег Царёв

В день рождения Гитлера американцы преподнесли подарок нацистскому режиму в Киеве: дали оружия и денег. Теперь они и дальше смогут воевать против России — наследницы СССР.

Вот так праздник. Два в одном. И помощь, и день рождения отца-идеолога.

Валентин Богданов

95 миллиадов долларов, за которые проголосовал конгресс США, в Вашингтоне воспринимают как взятку, с помощью которой им кажется возможным откупиться от Третьей мировой войны. Но война- это смерть. Смерть взяток не берет, с удовольствием забирая самих взяточников.

Больше всех разбушевался, как обычно, Дмитрий Медведев

В том, что американские законодатели одобрят «помощь» банде неонацистов, никто не сомневался. Это было голосование радостных штатовских ублюдков:

а) за продолжение гражданской войны разделённого народа нашей ранее единой страны;

б) за максимальное увеличение числа жертв этой войны.



Мы, конечно, победим, несмотря на 61 млрд кровавых долларов, которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и Правда за нами.



Но с учётом состоявшегося русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну. Которая, надеюсь, будет кардинально отличаться от войны Севера и Юга в XIX веке и будет вестись с применением самолётов, танков, артиллерии, РСЗО, всех видов ракет и прочего оружия. И которая приведёт наконец к бесславному распаду мерзкой империи зла ХХI века – Соединённых Штатов Америки.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин переживает за Украину

Вашингтон лишил Украину будущего.



В Палате представителей конгресса США принят законопроект о выделении Украине $61 млрд, большая часть которых будет освоена самими американцами. Например, $23 млрд пойдут на пополнение арсеналов США, еще $11,3 млрд будут выделены для проведения «текущих военных операций США в регионе».



Сам Байден не скрывает, что выделенные средства получат прежде всего американские компании.



Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придётся возвращать.

Это долговая кабала, из которой не выбраться.



Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив её будущего.

Журналист Роман Голованов тоже переживает за украинцев.

Радости от войны до последнего украинца нет никакой. Какие-то мутные сектанты и извращенцы в США решают свои мелочные дела. Обеспечить себя зарплатой и вип-самолетом на ближайшие несколько лет. Об этом даже говорить пошло. Такая скользкая бытовуха.



И цена этому - геноцид славян. Украинцы - это такие же русские, но заколдованные. Они готовы умирать за то, чтобы белый господин ходил в люксовом пиджачке и сладко жил в своём штате. Куда обычный украинец никогда не попадёт.

"Патриотические" блогеры призывают друг друга не паниковать.

Роман Алехин

Помощь согласовали сразу после изменения закона о мобилизации на Украине. То есть армию будут готовить и в неё будут вкладывать ресурсы.



Для чего я это пишу? Точно не для паники, да её и не будет у общества, - с чего паника, если смотришь на реальную войну, как многосерийный боевик по тв? Так что паники не будет точно. Хотелось бы разбудить и в очередной раз достучаться, чтобы поняли те, кто спит, то, что сегодня мы можем критически усилить своих, чтобы завтра война не пришла в каждый дом, но и это нереально, по той же причин

Александр Коц

Глупо, наверно, говорить, что этот пакет не повлияет на ситуацию на фронте. Конечно повлияет. В первую очередь придут артиллерийские боеприпасы, нехватка которых на отдельных участках ощущается очень явно. Придут ракеты к системам ПВО. Придет дальнобойная высокоточка. [...]



Да, станет сложнее. Собственно, иллюзий-то никаких и не было. Даже удивительно, что с этим пакетом затянули на несколько месяцев. Это в том числе и ответ тем, кто уповал на Дональда нашего Трампа. Ничего при нем не изменится. Будем и дальше идти вперед не благодаря, а вопреки. В прошлом году объемы помощи были куда выше. Но противник не смог продемонстрировать осязаемых результатов.



Поэтому радость незалежной как-то преждевременна. Больше оружия - больше мобилизованных, больше погибших. А значит рано или поздно встанет вопрос об очередном снижении возрастного ценза. До 23, 20 лет…



Выкашивается целое поколение, а они вокруг миллиардов хороводы водят.

Александр Дугин уже нашёл виновников будущих бед, и это как всегда сислибы.

По поводу ареста наших ЗВР и передачи их Украине. Это серьезный удар по экономическому блоку правительства РФ — как раз накануне его переназначения. Этот блок свято верил в незыблемость правил свободного рынка и священной частной собственности. Клялся в этом Президенту, давал гарантии, бился об заклад. Вся экономическая и финансовая стратегия была построена на этом допущении. Рынок превыше всего, а политика дело преходящее. Оказалось, все ровно наоборот. Экономика есть инструмент политики и особенно геополитики. И если ты не принят в клуб избранных, то обещания тебе и сделки с тобой ничего не стоят.

В ответ на это мало отнять всю собственность западных резидентов и национализировать их активы в России. Это конечно, необходимо сделать, но наши рыночники скорее покончат с собой, чем решатся на это. Даже после того, что США сделали с нашими активами.

Однако дело еще серьезнее: вера в рынок, в капитализм, в принципы международной торговли, в святость обязательств и в непоколебимость финансовых инструментов рухнула. А ведь это настоящая религия. У рынка есть свои боги и свои мистерии. А вот если рынка нет, то "все позволено". А рынка, каким его представляли российские либералы, больше нет. Осталась геополитика, как ее представляли и представляют себе патриоты и военные. Вот она-то и есть истина в последней инстанции, укорененная в глубинах цивилизации. Рынок — это лишь орудие цивилизации Моря, и оно работает, пока остается в руках этой цивилизации. Попытка перехватить это оружие кому-то удается (Китай), но нам очевидно нет. И мы еще посмотрим, чем заплатит Китай за интеграцию в глобальную экономику. Пока были вершки, далее пойдут корешки.

Поэтому надо заново выстраивать российскую экономику — на новых принципах. Очевидно, исходя из государства как главной инстанции. Строго вопреки либеральным догмам.

Необходим экономический, технологический, финансовый, промышленный, транспортный, энергетический суверенитет. А этого нет даже в теории (все было сосредоточено на монетаризме), не то что на практике.

Это очень серьезная ситуация.

Александр Дюков тоже нашёл виновников, но других.

Конгресс проголосовал за финансирование Украины и за конфискацию замороженных активов России.



Напомню, что как я прогнозировал, спусковым крючком для этого голосования стала пиар-атака Ирана на Израиль, которой громко радовались некоторые недалекие граждане.

Тоже националист, но оппозиционный и антивоенный, Анатолий Несмиян, согласен с версией про Иран, но добавляет, что лихо помогли разбудить следователи СК РФ.

Законопроекты, прошедшие голосование в нижней палате американского парламента, безусловно, носят жестко конфликтный характер.



По Тайваню - с Китаем, по Украине - с Россией, по Израилю - с Ираном.



Поводом для резкой смены ранее выдерживавшегося курса на затягивание рассмотрения со стороны республиканцев, стали два события: абсолютно беспардонное и немотивированное открытие уголовного дела в отношении ряда конгрессменов после теракта в «Крокусе» с диким по своей абсурдности обвинением в финансировании терроризма, и второе - это удар Ирана по Израилю неделю назад. Будь этот удар символическим, реакцию он бы вряд ли вызвал, но первый после войны в Заливе массированный ракетный налет на территорию Израиля - это серьезный прецедент, который требует системного ответа.



В общем, и Кремль, и Тегеран, как обычно, показали себя тактиками, решающими текущую задачу ценой провала в стратегии. Это стандартная проблема деспотических режимов, в которых процедура принятия решений носит сугубо волюнтаристский персонализированный характер. По сути, ключевое решение принимается либо предельно ограниченным кругом лиц, либо вообще одним лицом без сколь-либо внятной проработки, так как прорабатываются в таких случаях не сами решения, а уже их исполнение. Понятно, что в такой системе принятия решений вероятность ошибки существенно выше, но повторюсь - это родовая травма всех деспотий. И с этим невозможно ничего поделать. Как это работает, мы видели буквально в прямом эфире перед 24 февраля, где было предельно очевидно, что само решение было уже принято, и высших нобилей буквально принуждают к его утверждению для «размазывания» ответственности.



Скорее всего, и в этих случаях процедура принятия решений была примерно такой же, только без публичной части.

Александр Морозов называет главного лоббиста американской помощи Украине. Это Владимир Владимроввич.

Это был такой конкретный период войны: между 15 октября 2023 года и 20 апреля 2024 года. В середине октября Байден внес на голосование помощь Украине на следующий год, Конгресс заблокировал голосование. Ситуация драматически висела шесть месяцев.

С точки зрения российских сторонников "нормализации" было два больших события: Дерипаска и Явлинский. В сентябре 2023 года Дерипаска в громко прозвучавшем интервью РБК два раза повторил тезис: "давайте посмотрим, что будет, если мы прекратим ракетные обстрелы и Кремль переведет войну в режим frozen conflict", он дважды в этом интервью повторил: через день после того, как frozen conflict появится в заголовке WSJ, жизнь засияет новыми лучами солнца. В ноябре Явлинский ходил на встречу с Путиным и громко убеждал его "прекратить огонь". Однако историческим фактом теперь является то, что Кремль не воспользовался "окном возможностей": вместо того, чтобы воспользоваться возникшей неопределенностью в Конгрессе, временно прекратить обстрелы и сократить войну до действий исключительно на линии соприкосновения, - что и было бы воспринято как шаг к frozen conflict, Путин все шесть месяцев упорно обстреливал дальние и ближние украинские города, энергетическую инфраструктуру. В итоге Джонсону, - который с 2022 года был противником выделения средств Украине, - пришлось под громкие проклятья однопартийцев - сдаться и пойти на разблокирование голосования. Путин своими обстрелами "выпросил" у республиканцев финансирование войны на 2024 год. А Дерипаска и Явлинский посрамлены как "пораженцы".

Вопрос: когда будет следующее "окно возможностей" для сторонников "нормализации" в мск? Мой ответ: никогда. Надо перестать вообще всерьез воспринимать любые голоса из России, которые играют в "риторику замороженного конфликта". Хоть Дерипаска, хоть Папа Римский, хоть Явлинский, хоть Дунцова - все это абсолютно пустое. Главный вывод из этой шестимесячной паузы с 61 млрд.: война кончится только в одном случае - когда Путин поедет на лафете ногами вперед.

Николай Травкин

То ли кремлёвские ребята слишком наивны, то ли их пропагандисты слишком туповаты — жизнь ничему не учит. В прошлый раз уж так за Трампа топили, уж так радовались исходу выборов, что он ещё и пальцем на пользу России не шевельнул, а шампанское в Думе рекой лилось и счастливая Маргарита Тудей с американским флагом по улицам Москвы рассекала.

А он, Дональд, противный, обманщиком оказался. Поматросил и бросил. Хилари и та, наверное, лучше бы была...

И, вот, опять! Столько надежд на него возлагали. Подмигнёт, мол, своимпрофессор преображенский республиканцам в конгрессе и зарубит окончательно надежду этого киевского нацика и нарика на финансовую поддержку Америки. А он, ишь, что сотворил. Подмигнул, да не тем наверное глазом, ну и одобрили вчера $61 миллиард...

Может, пока не поздно, дать отмашку Маргарите Тудей и Марии со Смоленки, чтобы за Байдена топить начинали?

Илья Вайцман

«Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные.» (© Уинстон Черчилль)

Палата представителей Конгресса США все-таки сумела проголосовать за законопроекты по оказанию военной помощи Украине, Израилю и Тайваню и за конфискацию в пользу Украины замороженных активов РФ. Теперь эти законы должны еще пройти Сенат и получить подпись Байдена, но это не должно занять много времени.

Портит эту картину только то, что за полгода политических игрищ придется - уже пришлось! - заплатить тысячами и тысячами жизней. И я боюсь, что цена этого затягивания времени окажется в будущем еще во много раз выше.

А так да, хорошие новости.

Марат Гельман

Поздравляю моих друзей в Киеве Одессе Хорькове Днепре, поздравляю всю Украину и всех кто сопротивляется путинской власти, поздравляю с получением долгожданной военной помощи.

Поздравляю и своих друзей - заложников оставшихся в России. Вчерашнее голосование за помощь Украине приближает и день вашего освобождения. Лозунг дня

Россия - НАЗАД

Сергей Талк

Хуже всех этой ночью спал Крымский мост: чувствует скорый свой конец и даже подумывает смыться!