Столтенберг призвал страны НАТО выбрать Украину, а не свои показатели

Страны НАТО, выбирая между собственным вооружением и помощью Киеву, должны выбирать Украину. Об этом заявил глава военно-политического союза Йенс Столтенберг после встречи с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов.

По словам Столтенберга, Украине нужно больше оружия. "Если союзники сталкиваются с выбором между тем, чтобы выполнять целевые показатели НАТО и поставлять дополнительную помощь Украине, я четко заявляю: направляйте помощь Украине", — подчеркнул генеральный секретарь военного союза.

Столтенберг отметил, что на встрече обсуждалось усиление поддержки Киева, в том числе поставки систем противовоздушной обороны.

Вчера Дания объявила о новом пакете помощи Украине в размере около 300 миллионов евро. Ранее сегодня Нидерланды заявили, что выделят Киеву четыре миллиарда евро в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов.

Как рассказал премьер-министр Чехии Петр Фиала, к предложению Праги присоединились 20 стран мира, которые собрали достаточно средств для закупки 500 тысяч артиллерийских снарядов для Киева.

С просьбой к государствам Евросоюза, НАТО и третьим странам об увеличении поддержки Украины также обратились глава Минобороны Германии Борис Писториус и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Предложение Берлина будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран "Группы семи" на этой неделе.

Украина сталкивается с нехваткой боеприпасов, при этом жизненно важное финансирование со стороны США уже несколько месяцев блокируется республиканцами в Конгрессе, а ЕС не может своевременно поставлять вооружения.

В минувшее воскресенье президент США Джо Байден в разговоре с лидерами Конгресса заявил о срочной необходимости принятия Палатой представителей законопроекта о выделении помощи Израилю, Украине и Тайваню, ранее одобренного Сенатом.

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон не выносил этот документ на голосование, поскольку он не устраивает многих республиканцев в Конгрессе. Они выступают за увязку принятия законопроекта с ужесточением миграционного законодательства или за изменения в тексте документа, в частности включение возможности выделения Украине кредитов, а не прямой помощи.

Власти Украины призывают Конгресс как можно скорее принять законопроект о помощи, указывая на срочную необходимость усилить ПВО в стране и на то, что без поставок вооружения из США преимущество России в огневой мощи может стать подавляющим.

Больше новостей Радио Свобода: