Новые старые враги. НАТО отмечает 75-летие с мыслями о России

В апреле Организация Североатлантического договора (НАТО) отмечает 75-летний юбилей. Организация была создана в 1949 году с целью "обеспечить коллективную безопасность против агрессии Советского Союза", который в послевоенный период вел экспансионистскую политику в Восточной Европе, а затем и в других регионах мира. За 75 лет отношения НАТО и Москвы были весьма неровными – от Карибского кризиса 1962 года, когда мир стоял на грани ядерной войны, до создания совета сотрудничества "Россия – НАТО".

После начала российской агрессии против Украины в 2014-м, а особенно после полномасштабного вторжения России в соседнюю страну в 2022 году НАТО вернулась к задаче, обусловившей ее создание 75 лет назад: защищать членов союза, особенно страны Восточной Европы, от агрессивных намерений Москвы. Что ждет отношения России и Североатлантического альянса дальше?

Вторжение: НАТО 2.0

Полномасштабное вторжение России в Украину значительно подорвало европейскую безопасность, заставив НАТО кардинально изменить стратегию существования. Если до 2022 года альянс больше фокусировался на политике сдерживания и устойчивости, после вторжения во главу угла встала оборона так называемого восточного фланга альянса. "Российское вторжение в значительной степени вернуло НАТО к ее первоначальной миссии времен холодной войны, сосредоточенной на угрозе на восточной границе альянса", – отмечает в разговоре с Радио Свобода Джейкоб Паракилас, руководитель исследовательской группы по обороне и безопасности RAND Europe.

Большинство реформ, которые альянс провел с 2022 года, направлено именно на укрепление обороноспособности и отражение потенциальной атаки со стороны России. После мадридского саммита НАТО в 2022 году члены альянса договорились разместить дополнительный контингент в странах Восточной Европы, а также увеличить численность сил быстрого реагирования НАТО почти в десять раз – с сорока тысяч военнослужащих до трехсот тысяч. Силы быстрого реагирования – это специальные войска, которые должны за несколько дней быть развернуты в том или ином регионе НАТО в случае нападения на него. Их небольшая часть численностью в 3–5 тысяч "штыков" в 2022 году была размещена в восьми странах Центральной и Восточной Европы, граничащих с Россией и Украиной. Остальные военнослужащие этих сил находятся в гарнизонах на территории соседних стран НАТО. Согласно новым изменениям, в случае угрозы в дополнение к "быстрым" частям еще 200 тысяч военных будут переброшены на предполагаемый театр военных действий в течение 10–30 дней и дополнительные 500 тысяч – в срок от 30 дней до полугода в зависимости от ситуации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал реформирование сил быстрого реагирования инструментом предотвращения войны. "Когда в Европе идет полноценная война, становится еще более важным, чтобы у нас были надежные средства сдерживания, и, укрепляя сдерживание и оборону, мы предотвращаем войну, сохраняя мир для союзников по НАТО", – отметил Столтенберг на заседании Европарламента.

Еще одна реформа была проведена в 2023 году. Теперь союзники "делят" уязвимые регионы Восточной Европы, где будут дислоцироваться в случае нападения, и отрабатывают именно их защиту. "В теории конкретная бригада армии Великобритании будет в случае российской атаки защищать, например, Польшу. Эта политика позволяет бригадам сил быстрого реагирования лучше понимать регион и планировать свои действия в случае агрессии, – отмечает научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Рафаэль Лосс. – С момента окончания холодной войны союз НАТО не имел планов защиты конкретных регионов восточного фланга. Это более мощная, оперативная и понимающая регион сила".

С момента окончания холодной войны союз НАТО не имел планов защиты конкретных регионов восточного фланга

Важным последствием российского вторжения стало расширение состава альянса. В 2023 году к нему присоединилась Финляндия, а в начале 2024-го – Швеция. "Финляндия и Швеция десятилетиями были нейтральными странами. Но когда они увидели военные преступления российских солдат в Украине, то пришли к выводу, что единственный способ обеспечить свою безопасность – вступить в НАТО", – отмечает директор евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст. Аналитики отмечают, насколько парадоксальной оказалась в этом смысле агрессивная политика Кремля: противодействие расширению НАТО называлось Москвой в качестве одного из оправданий агрессии против Украины, но в результате вторжения Североатлантический союз как раз пополнился двумя новыми участниками.

В 2023 году на саммите в Вильнюсе члены НАТО также договорились увеличить свои военные бюджеты как минимум до 2% ВВП каждой из стран-участниц. Для европейских стран это значит в среднем увеличить оборонные расходы почти вдвое. Недавно Йенс Столтенберг заявил, что более половины стран уже достигли намеченного показателя.

Защита не Украины, а НАТО

Эксперты, опрошенные Радио Свобода, сходятся во мнении, что в НАТО не ожидают российского вторжения в ближайшие годы, однако, учитывая происходящее в Украине, готовятся к любым сценариям. "Конечно, никто в НАТО не считает, что Путин сейчас воскресит Красную армию, она промарширует через Рейн и достигнет атлантического побережья через неделю. Но военные просчитывают наихудшие сценарии, если что-то пойдет не так", – отмечает Рафаэль Лосс.

Россия в ближайшее время, скорее всего, не нападет на какую-либо из стран НАТО. И не потому, что это утверждает Владимир Путин, верить которому после всего случившегося в последние годы сложно, а потому, что все мыслимые силы и ресурсы Москвы сейчас сосредоточены в Украине, считает старший научный сотрудник Королевского института международных отношений (Бельгия) Йорис Ван Бладель. "В то же время военная угроза России будет нарастать с течением времени. Страна может перевооружиться довольно быстро. И у НАТО может не быть достаточно времени для того, чтобы подготовиться", – говорит Ван Бладель.

Наиболее вероятным сценарием, который мог бы привести к столкновению России с НАТО, эксперты считают различные гибридные и прокси-сценарии: провокации, кибератаки или "активизацию" недовольства русскоязычного населения соседних стран – например, государств Балтии. "Россия может попробовать создать некий локальный прецедент, угрожающий безопасности НАТО, но не подпадающий под действие статьи 5. Например, что-то аналогичное повреждению коммуникационного кабеля в Балтийском море в прошлом году (причастность России к инциденту не была подтверждена. – РС). Мы живем в то время, когда у государств есть возможность "вторгаться" в другие страны различными гибридными путями – например, спонсировать "недовольство" местного населения. Я думаю, именно это сейчас наибольшая угроза для стран НАТО, а не прямое вторжение России", – отметил Йорис Ван Бладель.

Однако если Россия одержит победу в Украине, риски нападения на Европу и страны НАТО могут возрасти, считают эксперты. Российская армия принудительно мобилизует население в оккупированных регионах Украины. "Мы не знаем, как будет протекать война в Украине, особенно если дела пойдут плохо и западная помощь иссякнет, а Россия адаптируется и преодолеет оборону Украины. Тогда российская агрессия может оказаться гораздо масштабнее, чем мы сейчас оцениваем", – отмечает Рафаэль Лосс.

НАТО и Украина

Страны НАТО с 2022 года оказывают беспрецедентную поддержку Украине, однако вопрос о вступлении этой страны в альянс стал ключевым лишь после начала российского вторжения. Еще до этого, в 2020 году, президент Владимир Зеленский утвердил новую Стратегию национальной безопасности Украины, которая предусматривает ассоциацию с НАТО. После российского вторжения Киев неоднократно подтверждал свое намерение вступить в НАТО. Однако вопрос находится в подвешенном состоянии: в стране идет война, а одним из условий вступления в альянс новых членов называют отсутствие военных действий на их территории и единогласное одобрение всех стран – членов НАТО (сейчас их 32). В пресс-релизе НАТО по итогам саммита в Вильнюсе говорится, что "мы будем в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда все союзники на это согласятся и будут выполнены условия вступления".

На самом деле в уставе НАТО, определяющем в том числе и порядок приема новых членов в альянс, нет прямого запрета на военные конфликты на территории стран-кандидатов, но указано, что "страна должна привносить значительный вклад в Североатлантическую безопасность". Война в Украине может трактоваться и как укрепление североатлантической безопасности, ведь Киев сдерживает российскую агрессию, и как угроза этой безопасности, поскольку у границ НАТО идут бои.

Тем не менее Киеву не обязательно освобождать все свои территории до границ 1991 года, включая Крымский полуостров, чтобы вступить в НАТО, считает исследователь из Института международных отношений (Италия) Риккардо Алькаро. Он говорит о так называемом "сценарии Западной Германии", когда часть разделенной после Второй мировой войны Германии – ФРГ – присоединилась к НАТО в 1955 году. Другая часть – ГДР – продолжила существовать в рамках Восточного блока.

Если возникнет ситуация "ни мира, ни войны", то Украина, вероятно, не вступит в НАТО

"Если война не будет выиграна Украиной, но линия соприкосновения "встанет", у НАТО может быть еще одна задача – укрепить эту линию и разместить на неоккупированной территории свои силы. Я не говорю о том, что войска НАТО должны сражаться с Россией, здесь может быть применен "сценарий Западной Германии". Так же, как и когда-то Германия, восточная часть которой находилась в зоне советского господства, Украина вступит в НАТО, и войска будут охранять границу от провокаций со стороны России", – отметил Алькаро.

Аналогичного мнения придерживается Джон Хербст: по его мнению, у Украины есть шансы вступить в НАТО, если она деоккупирует часть территорий и сможет удержать на них стабильный мир. "Однако если возникнет ситуация "ни мира, ни войны", то Украина, вероятно, не вступит в НАТО", отмечает эксперт. Все собеседники Радио Свобода согласны с тем, что всё зависит как от ситуации на поле боя, так и от возможных политических договоренностей, о которых пока можно рассуждать лишь в теоретическом плане.

Палки в колеса

Помимо серьезных реформ, которые произошли в Североатлантическом альянсе после 2022 года, НАТО сталкивается и с рядом проблем и разногласий, в том числе в вопросах помощи Украине и укреплении восточного фланга. "Отсутствие единства среди членов НАТО представляет сейчас основной риск. Объединенная и сфокусированная НАТО будет способна гораздо предотвратить нападение России, чем разделенная и раздробленная организация", – отмечает Джейкоб Паракилас. Члены альянса не могут сойтись во мнении относительно того, когда Украина сможет вступить в НАТО. Страны Восточной и Северной Европы, за исключением Венгрии, а в последнее время также Словакии, выступают за скорейшее вступление Киева в НАТО, большая же часть западноевропейских союзников и США – за то, чтобы это произошло только после окончания войны.

Еще один пункт разногласий – удаленные от России страны меньше поддерживают значительную переброску сил НАТО в Восточную Европу, отмечает Рафаэль Лосс: "Не все союзники, в особенности отдаленные от России, считают ее угрозой номер один. Южноевропейских членов НАТО больше беспокоят угрозы с юга, а именно из Африки".

Ноябрьские президентские выборы в США – еще один политический фактор, способный повлиять на внутреннее единство альянса и его взаимодействие с Украиной. Вашингтон, с одной стороны, является одним из основных партнеров Украины, оказывающих ей военную и финансовую помощь в войне с Россией, а с другой – формирует больше 15 % бюджета НАТО. Дональд Трамп, чья победа на выборах совсем не исключена, не раз заявлял о планах снизить военную помощь Украине. В тоже время Конгресс США пока не может принять пакет военной помощи Украине в 60 с лишним миллиардов долларов из-за возражений части республиканцев, связанных с Трампом.

Не все союзники, в особенности отдаленные от России, считают ее угрозой номер один

Если США резко снизят свое участие в поддержке Украины, Европа сможет частично покрыть поставляемое Соединенными Штатами Киеву вооружение, однако она будет неспособна заменить американскую разведывательную поддержку, считает Рафаэль Лосс: "Это данные со cпутников, разведывательной авиации, любая другая информация, которой обладают спецслужбы США. Если разведывательная поддержка США посыплется, это будет катастрофой для Украины, поскольку Европа не сможет компенсировать эти ресурсы помощи".

Но дело не только в деньгах, военной технике и разведке, которыми Вашингтон помогает Украине отражать российскую агрессию. Нельзя сбрасывать со счетов и личную роль нынешнего американского президента, считает Лосс. "Джо Байден занимает лидирующую позицию в Контактной группе по обороне Украины. Отчасти он двигает вперед и европейские усилия по поддержке Украины. Я не думаю, что Дональд Трамп будет заинтересован в аналогичных действиях".

Тем не менее, не все заявления Трампа стоит трактовать буквально. Однозначно ожидать полного отстранения США от помощи Украине в случае его победы также не стоит, считает Джон Хербст. Эксперт указывает на то, что Трамп заявлял, что посадит Зеленского и Путина за стол переговоров, но если Москва не остановится, то США отправят еще больше оружия в Украину.

Холодная война 75 лет спустя

Эксперты единогласно сравнивают текущее положение с худшими этапами "холодной войны". "2022 год стал концом периода оттепели, теперь же мы находимся в "холодной войне 2.0", – отмечает Риккардо Алькаро.

Поддержка Украины странами НАТО, по мнению экспертов, может оказаться критически важной не только для Киева, но и для безопасности самого альянса, поскольку в случае продвижения в Украине Россия приобретает новый потенциал для атаки восточноевропейских членов НАТО. "Лучшее, что может сделать НАТО для Украины, – увеличить военную помощь, а она начинается с Вашингтона. Мощное и современное оружие может помочь Украине освободить часть своей территории и создать угрозу аннексированному Крыму, что может принудить Путина к переговорам", – говорит Джон Хербст.

Лучшее, что может сделать НАТО для Украины, – увеличить военную помощь

Однако, в отличие от времен "холодной войны", военный потенциал многих стран альянса, в особенности европейских, сейчас достигает "дна бочки", как заявил в прошлом году глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Исследовательница из Фонда имени Конрада Аденауэра Кристина Бэллманн отмечает, что истощение военных ресурсов европейских стран происходит на контрасте с наращиванием Россией военной экономики. "Россия сейчас развивает военную экономику, значительно увеличивая производство для пополнения истощенных складов боеприпасов, а также для замены военной техники, потерянной в боях. В Европе дело обстоит иначе, военные запасы истощены из-за помощи Украине. Если Европа не увеличит производство боеприпасов и оборудования, в будущем может возникнуть дисбаланс, когда Россия успеет восстановить свою армию в течение нескольких лет, а Европа соответствующим образом не пополнит запасы боеприпасов", – отмечает Бэллманн в разговоре с Радио Свобода.

Чтобы эффективно противостоять российской угрозе, странам НАТО нужна принципиально новая военная позиция, более решительное развертывание войск по границам и потенциал сдерживания российского флота в Черном, Балтийском и Северном морях, считает Риккардо Алькаро: "НАТО нужно забыть про тот "рай", который царил до агрессии против Украины, и обновить приоритеты безопасности и внешнюю политику, которые должны кардинально измениться после российского вторжения. Пути обратно, в стабильность, царившую до этих событий, нет".