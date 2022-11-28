Россия потребовала от бразильских властей экстрадиции своего гражданина, заподозренного в работе на иностранные спецслужбы. Власти заявили, что он — крупный торговец наркотиками. Вероятнее всего, запрос отправлен, чтобы подозреваемый скрылся по прибытии в Москву. Об этом пишут в своём расследовании группа Bellingcat и The Insider.

В апреле власти Нидерландов выслали в Бразилию приехавшего на стажировку в Международный уголовный суд Виктора Мюллера Феррейру. Нидерландские спецслужбы установили, что бразилец на самом деле — гражданин России, работающий на военную разведку. В Бразилии он был осуждён за использование фальшивых документов. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

В июле российские власти заявили бразильским, что осуждённый за использование фальшивых документов на самом деле россиянин Сергей Черкасов. По утверждению российских властей, Черкасов был крупным наркоторговцем, поставлявшим героин из Афганистана. Россиянин признался в этом и запросил депортации на родину.

В судебных материалах, приложенных к запросу на экстрадицию, имя Черкасова будто бы вставлено уже после суда, отмечают расследователи. Уголовное дело, в котором его назвали обвиняемым, действительно существовало, однако адвокаты других участников схемы с контрабандой не смогли вспомнить, чтобы Черкасов упоминался в деле.

Утверждения российских властей, содержащиеся в документах об экстрадиции, создают впечатление, что власти привлекли Черкасова к существующему уголовному делу десятилетней давности, в рамках которого преследовались настоящие наркодилеры, — пишет The Insider.

Кроме того, в материалах утверждается, что Черкасов находился в розыске. Однако The Insider не удалось найти его ни в каких базах данных о разыскиваемых преступниках до того, как его задержали в Бразилии. А сам он прилетал в страну как минимум 5 раз с 2015 года.