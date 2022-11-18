Обменянный в Россию агент ГРУ попросил убежища в Эстонии

Осуждённый за работу на ГРУ судом в Таллине и обменянный в Москву россиянин Артём Зинченко уехал обратно в Эстонию и попросил там политического убежища. Он заявил, что после вторжения в Украину понял, что у него с Россией нет ничего общего. Об этом рассказала газета "Ээсти Пяевалехт".

Зинченко, у которого был вид на жительство в Эстонии, был приговорён к пяти годам тюрьмы в 2017 году. В феврале 2018 его обменяли на осуждённого за шпионаж эстонца Райво Суси. После обмена россиянин жил в Санкт-Петербурге.

После возвращения на родину, рассказал Зинченко, он понял, что Россия переродилась в "безжалостную, ностальгическую и империалистическую диктатуру". Он смотрел видео Алексея Навального и возмущался коррупцией в высших эшелонах власти. По его словам, он и его жена выходили на митинги в поддержку политика после того, как тот был арестован.

После февральского вторжения России в Украину Зинченко продал квартиру и выехал в Эстонию. Из материала Yahoo News следует, что это случилось в начале осени. По утверждению россиянина, его близкие родственники воюют в Украине против российской армии. Жена и трое сыновей покинули страну вместе с ним.

"24 февраля для меня разрушили все, что было между мной и моим государством", - заявил он. Глава эстонской контрразведки Александр Тутс в общении с Yahoo News отметил, что приезд Зинченко — первый такой случай в истории.

"Очень многие сотрудники российских служб выступают против войны, — сказал контрразведчик. — Они воспринимают её как преступление против России и русских. Мы будем более чем рады взаимодействовать с ними, если они будут искать новое место для жизни".