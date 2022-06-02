Министр: Россия не откажется от бакалавриата и магистратуры

Отказ от Болонской системы в высшем образовании не означает отмены бакалавриата и магистратуры. Две ступени образования сохранятся наравне со специалитетом. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в интервью газете "Коммерсантъ".

"Речь не идёт о том, что мы в одночасье вдруг отменим всё, с чем жили больше двадцати лет, и вернёмся только к специалитету. Вовсе нет. Будут и бакалавриат, и магистратура", — сказал Фальков.

Министр перечислил три причины, по которым Россия сохранит двухуровневую систему. Во-первых, по его мнению, выпускники школ "симпатизируют этим форматам образования". Во-вторых, миллионы россиян получили бакалаврское образование, но без степени магистра не могут продвигаться по службе. В-третьих, это понятный формат для иностранных студентов. Фальков считает, что нужно "дать возможность индустрии самой вместе с университетами определить, какая форма наиболее востребована".

При этом министр отметил, что по ряду направлений специалитет должен быть в приоритете. Среди них подготовка врачей, инженеров, а также сложные направления, такие как медицинская микробиология или специальные химические технологии. По мнению Фалькова, "они требуют другого срока обучения, это изначально больше специалитет, чем бакалавриат". Но определять это должно не министерство, а индустрия совместно с университетом, подчеркнул Фальков.

Также министр рассказал о необходимости "навести порядок" в магистратуре. Фальков напомнил, что сейчас закон позволяет бакалавру поступить в магистратуру не по его профилю, поэтому "лучше изначально закрепить, чтобы таких вывертов не было". По словам Фалькова, "довольно странно, если у нас выпускник журфака пойдёт на энергомашиностроение".

Фальков отметил, что переход России к "уникальной системе" образования, сочетающей специалитет, бакалавриат и магистратуру, будет плавным и последовательным и растянется на многие годы вперёд.