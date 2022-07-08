США выделят военную помощь Украине на сумму до $400 млн

Президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи для Украины на сумму до 400 млн долларов, передает Reuters.

Этот пакет включает еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и больше боеприпасов. Представитель Пентагона заявил, что в результате у Украины будет 12 систем HIMARS.

Соединенные Штаты начали поставлять Украине высокоточное ракетное оружие в прошлом месяце после того, как Киев пообещал не использовать это оружие для поражения целей на территории России. Представитель Пентагона добавил, что Украина не использовала HIMARS для нанесения ударов за пределами страны.

HIMARS могут поражать цели на расстоянии до 80 километров, что больше, чем радиус действия российских систем залпового огня. Считается, что это поможет украинской армии, в частности, в артиллерийском противостоянии, где сейчас значительное преимущество у России.

Первые четыре системы HIMARS прибыли в Украину 23 июня. В Киеве отмечали, что без систем, способных стрелять с расстояния в десятки километров, ВСУ не могут эффективно оборонять Донбасс и планировать освобождение оккупированных территорий.