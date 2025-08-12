Россия объявила Дмитрия Быкова в международный розыск

Россия объявила в международный розыск писателя Дмитрия Быкова, который ранее в августе был заочно арестован по обвинению в распространении "фейков" о российской армии.

Быков был объявлен сначала в федеральный розыск, затем - в международный, говорится в документах, на которые во вторник ссылается, в частности, агентство ТАСС.

Решение о заочном аресте писателя по ходатайству следствия принял 8 августа Черемушкинский районный суд Москвы. Быков, как отмечается, должен быть помещён под стражу на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

Дмитрий Быков покинул Россию осенью 2021 года. Писатель публично осудил российское вторжение в Украину. После этого ряд российских издательств и книжных магазинов перестали продавать его книги.

В июле 2022 года Минюст России внёс Быкова в реестр иноагентов. В России писателя обвиняют в нарушении требований этого статуса. Поводом для дела о так называемых фейках стало интервью Дмитрия Быкова ютьюб-каналу "Популярная политика" в октябре 2023 года. В нём писатель обсуждал обстрел села Гроза в Харьковской области, жертвами которого стали почти 60 человек.

