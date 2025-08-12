Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Россия объявила Дмитрия Быкова в международный розыск

Дмитрий Быков
Дмитрий Быков

Россия объявила в международный розыск писателя Дмитрия Быкова, который ранее в августе был заочно арестован по обвинению в распространении "фейков" о российской армии.

Быков был объявлен сначала в федеральный розыск, затем - в международный, говорится в документах, на которые во вторник ссылается, в частности, агентство ТАСС.

Решение о заочном аресте писателя по ходатайству следствия принял 8 августа Черемушкинский районный суд Москвы. Быков, как отмечается, должен быть помещён под стражу на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

Дмитрий Быков покинул Россию осенью 2021 года. Писатель публично осудил российское вторжение в Украину. После этого ряд российских издательств и книжных магазинов перестали продавать его книги.

В июле 2022 года Минюст России внёс Быкова в реестр иноагентов. В России писателя обвиняют в нарушении требований этого статуса. Поводом для дела о так называемых фейках стало интервью Дмитрия Быкова ютьюб-каналу "Популярная политика" в октябре 2023 года. В нём писатель обсуждал обстрел села Гроза в Харьковской области, жертвами которого стали почти 60 человек.

Больше новостей Радио Свобода:

Материалы по теме

Тяжелые бои и потери сторон в Донбассе
Embed
Тяжелые бои и потери сторон в Донбассе

No media source currently available

0:00 0:22:25 0:00

Тяжелые бои и потери сторон в Донбассе

Атака на Сочи


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG