Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдовы

Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата сотрудника посольства Молдовы в Москве, а также запретило въезд в страну ряду молдавских официальных лиц. главе молдавского МВД Анне Ревенко и депутатам парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Оазу Нантою, Олесе Стамати и Лилиану Карпу за их "антироссийские заявления".

По данным "Коммерсанта", из России высылают консула Молдовы. Это зеркальный ответ на высылку на прошлой неделе российского дипломата из Кишинева, который являлся сотрудником консульства.

Она была связана с инцидентом 17 апреля в аэропорту Кишинёва. Пограничники отказали во взъезде в страну главе российской Республики Татарстан Рустаму Минниханову. При этом, как утверждает МИД Молдовы, двое сотрудников российского посольства вели себя в аэропорту "неподобающим образом". Премьер-министр Молдовы Дорин Речан назвал поведение российских официальных лиц недопустимым и попросил рассмотреть возможность объявить одного из них нежелательной персоной, а второму запретить посещать аэропорт. В чём именно заключалось неподобающее поведение – власти Молдовы не уточняют.

25 апреля в МИД России заявил "решительный протест" послу Молдовы в Москве Лилиану Дарию в связи с "недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева" и объявил персоной нон грата сотрудника молдавского посольства. В сообщении российского дипломатического ведомства говорится, что это решение стало ответом на, как утверждается, "ничем не мотивированное" решение молдавских властей о высылке российского дипломата.

По информации "Коммерсанта", МИД России запретил въезд в страну главе молдавского МВД Анне Ревенко и депутатам парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Оазу Нантою, Олесе Стамати и Лилиану Карпу за их "антироссийские заявления", а также присоединение Кишинёва к санкционным спискам Евросоюза, в которые включены российские граждане.