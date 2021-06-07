Россия официально вышла из Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.

Документ действовал с 2002 года. Соглашение, в котором участвуют более 30 государств, позволяет совершать короткие полёты для мониторинга военной активности.

Вашингтон объявил, что покидает договор, в ноябре прошлого года, ещё при администрации Дональда Трампа, из-за нарушений Москвы. В частности, претензии США вызвала попытка Москвы ограничить полёты рядом с границами признанных только Россией самопровозглашённых Абхазии и Южной Осетии и заставить контролирующие самолёты садиться на аэродромы в аннексированном Крыму.

Россия обвинения отвергла и в январе заявила о намерении покинуть договор. Российский МИД заявил, что США, выйдя из договора, упускают шансы наладить отношения с Москвой.