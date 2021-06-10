Россия отказалась от меморандума по "открытой суше" с США

Россия, вслед за выходом из Договора по открытому небу, отказалась от меморандума по "открытой суше" с США. Этот документ, действовавший с 1992 года, предусматривал, что российские и американские дипломаты могут свободно перемещаться по территориям стран, где они работают.

Распоряжение о прекращении действия меморандума об "открытой суше" подписал в четверг глава правительства России Михаил Мишустин. О том, что Россия ограничит поездки дипломатов США по стране, ранее заявлял российский МИД.

Отказ от меморандума стал частью комплекса мер, которые российская сторона приняла после того, как США в апреле ввели новые санкции, связанные с вмешательством России в выборы, кибератаками, а также преследованием оппозиционера Алексея Навального. Помимо прочего, Россия внесла США в список стран, проводящих недружественную политику, и на основании этого запретила американской дипмиссии в Москве нанимать на работу российских граждан.

Российский посол Анатолий Антонов в марте покинул США, отправившись на консультации, а затем Москву покинул и посол США в России Джон Салливан. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в четверг, что в Вашингтоне ожидают возвращения американского посла в Москву в ближайшие недели. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться предстоящей 16 июня в Женеве встречи президентов России и США и только после неё обсуждать возможное возвращение послов.