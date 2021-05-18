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Лицом к событию

Путин пишет списки недругов

Владимир Путин на Байкале

О потенциальных соседях США и Чехии в перечне недружественных России стран

Мало! Всего лишь США и Чехию официально записали в "недружественные страны". Почему эта пара? Почему только эта пара? Кто-то может и обидеться. Кого еще запишут? В эфире аналитик Ефим Фиштейн, писатель Александр Генис, политики Илья Пономарев и Яков Якубович. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните нам в прямой эфир начиная с 17.05 МСК по новому бесплатному для россиян номеру 8-800-301-84-33

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