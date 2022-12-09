NBC News: Россия отправляет Ирану вертолёты в обмен на беспилотники

Россия отправляет Ирану современное военное оборудование и компоненты, а также вертолёты и системы ПВО в обмен на беспилотники. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.

Собеседники журналистов назвали уровень поддержки Тегерана Москвой "беспрецедентным". По информации источников NBC, весной 2022 года иранские пилоты учились в России летать на российских истребителях Су-35. Собеседники журналистов указывают на то, что это может говорить о том, что Иран может начать получать такие самолёты уже в следующем году. Источники NBC заявили, что это партнерство представляет угрозу не только для Украины, но и для соседей Ирана по региону. "Мы поделились этой информацией с партнерами на Ближнем Востоке и во всем мире", – цитируют NBC слова одного из чиновников в Белом доме.

Беспилотники играют важную роль в боевых действиях в Украине. Россия в последние месяцы использует для ударов по Украине дроны "Герань-2", которые, как утверждают Украина и страны Запада, являются поставленными из Ирана беспилотниками "Шахед-136". Иранские власти признали, что поставляли Москве ударные беспилотники, хотя и утверждают, что это было до начала войны.

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