Россия тайно переправила в Иран на военно-транспорном самолёте Ил-76 захваченные в Украине образцы западных вооружений, которые предназначались для помощи украинской армии. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на анонимный источник.

По словам источника, утром 20 августа из Москвы в Тегеран вылетел российский самолет со 140 миллионами евро наличными, британскими ракетными комплексами NLAW и американскими "Джавелин" и "Стингер". Собеседник телеканала отметил, что образцы могут дать возможность Тегерану скопировать западные технологии.

Со своей стороны Иран поставил России более 160 беспилотников, включая сотню дронов-камикадзе "Шахед", утверждает источник. Он отметил, что за последние дни между Москвой и Тегераном могла быть согласована ещё одна сделка по дронам на сумму в 200 миллионов евро, что может означать дальнейшую крупную поставку беспилотников в Россию в скором времени.

В связи с информацией телеканал обратился с запросом к российским и иранским властям.

Российские власти отрицают применении иранских дронов в ходе боевых действий в Украине. Однако в ходе боевых действий применялись сотни российских дронов-камикадзе "Герань-2", полностью идентичных иранским. Кроме того, над чёрным морем был сбит многоцелевой дрон "Мохаджер-6". иранского производства, применявшийся российской армией.

5 ноября глава МИД Ирана признал ограниченную поставку боевых дронов Москве, уточнив, что это произошло ещё до нападения России на Украину. Позднее президент Украины Владимир Зеленский обвинил находящийся под жёсткими международными санкциями Иран во лжи. Зеленский утверждает, что украинские военнослужащие ежедневно сбивают не менее десяти иранских беспилотников, а иранские инструкторы учили российских военных пользоваться дронами.