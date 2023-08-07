"Россия попала в морской капкан". Блогеры о подрыве танкера "Сиг"

Поздним вечером пятницы в соцсетях стали появляться посты о взрывах, раздающихся в районе Крымского моста, и видео поднимающегося над водой зарева.

Из-за этого многие начали писать о третьей успешной атаке на мост. Но вскоре выяснилось, что дроны атаковали не мост, а находившийся в нескольких километрах от него российский танкер.

Вскоре появилось и видео с дрона.

Англоязычный канал OSINTtechnical раскопал, что танкер "Сиг" регулярно перевозил авиационное топливо для группировки российских войск в Сирии и ещё с 2019 года находился под американскими санкциями.

Украинцы и противники Путина посчитали атаку законной и правильной.

Максим Мирович

Ночью в районе Крымского моста неизвестный дрон проделал дыру в танкере SIG – путинская рф перевозила этим танкером некие «специфические грузы».



Ну что ж, как любил говаривать царь Александр III – «У россии есть только два верных союзника – и оба законные цели для ЗСУ».

Майкл Наки

Украина нанесла новый удар морскими дронами. В этот раз подбит российский танкер, перевозящий топливо для военных. Гражданское судно, которое задействовано в военном обеспечении, автоматически становится военной целью. Но самое главное – что ВСУ продолжают планомерно уничтожать российскую логистику морскими дронами, которые стоят относительно дешево. РФ же абсолютно ничего не может с этим поделать. Удивительная история о том, как почти не имеющая (в сравнении с РФ) флота Украина перехватывает инициативу в Черном море.

Ян Матвеев

Украина имела право атаковать российский танкер?



Похоже, что да — согласно действующим правилам войны на море.



Правила ведения войны на море регулируют соглашения, принятые в начале 20 века. Но с тех пор морская война быстро менялась и, скажем, даже правила подводной войны принятые в 1936 году, оказались неприменимыми уже в 1939-м. Например, подводные лодки не имели технической возможности останавливать и досматривать все суда противника, а также спасать их экипажи. Неограниченную подводную войну в итоге вели все основные стороны конфликта. Это когда подлодка просто топит любое судно в определенном районе — обычно объявленном воюющим государством. Командующий немецким подводным флотом Карл Дёниц даже получил тюремный срок за подобные действия своих подводников.



В 1994 году Международный институт гуманитарного права разработал «Руководство Сан-Ремо по международному праву, применимому к вооруженным конфликтам на море». Где были уточнены многие аспекты войны на море. В частности, понятие «военный объект» в отношении торговых судов. Есть и перечень функций, выполняя которые торговое судно становится военным объектом. Нам тут понадобятся вот эти два:



b) действие в качестве вспомогательного судна вооруженных сил противника, например: перевозка войск или военных грузов или пополнение запасов военных кораблей



g) внесение эффективного вклада в военные действия иным образом, например, перевозка военных материалов.



Как установили аналитики, танкер «Сиг» регулярно перевозил топливо на военную базу российской армии в Сирии. Что на мой взгляд делает его военным объектом согласно двух пунктов выше. Не исключено что он возил топливо и для военных в Черном море — возможно у Украины есть доказательства.



Теперь давайте посмотрим на сам метод нападения. Он в целом соответствует всем нормам ведения войны. Единственное, к чему можно придраться — возможное нанесение ущерба окружающей среде, не оправданное военной необходимостью. Однако разлива топлива не было. Кстати, беспилотные надводные аппараты — новый вид оружия и к чему их относить непонятно. То ли к военным кораблям (как аналог брандеров), то ли к движущимся минам. Вероятно правила еще ждут дополнительные уточнения касательно беспилотников как в небе, так и в воде или на земле.



Еще один важный момент — Россия объявила суда, идущие в украинские порты, перевозчиками военных грузов. В ответ то же самое сделала и Украина. Поэтому доказывать что «Сиг» перевозил военные грузы вроде как и не надо больше.



Конечно надо помнить, что «Руководство Сан-Ремо» это не конвенция, обязательная к исполнению подписантами. Я не очень силен в юридической стороне вопроса, но судя по всему, это документ, положения которого будет учитывать трибунал. Такая, пояснительная правовая записка. Поэтому делаю вывод, что фактически осудить военно-морские силы Украины за атаку танкера «Сиг» невозможно. Они действовали согласно актуальным трактовкам правил ведения войны на море. К тому же морские беспилотники не имеют отдельных правил и как будто находятся в серой зоне. Как я уже писал, их можно считать кораблями. Но им недоступны возможности кораблей — оповещение и досмотр судов. Беспилотник не может и спасать экипаж судна противника.

Дмитрий Чернышев

Примерно 40% нефтяного экспорта России идет через Новороссийск и Туапсе. Это десятки миллиардов долларов, которые оккупанты потратят на войну. Можно и нужно остановить этот денежный поток.

Блогеры считают, что значение атаки куда важнее, чем просто один подбитый танкер, и под угрозу поставлена вся российская торговля в Чёрном море.

Александр Золотько

Ночью беспилотный катер приплыл в борт россиянскому танкеру. Танкер получил полные трюмы воды и потерял ход. Нефти в нем не было, так что, с экологией все нормально. Насколько это возможно.

А ведь Украина предупреждала официально, что все плывущее под россиянским флагом является теперь законной целью. Сразу после заявления московии о запрете плаванья в Черном море предупредила.

Не знаю, как именно было задумано, но получилось следующим образом - сильно поврежден танкер, который шел пустым. Поврежден в тридцати милях от Керчи. Без человеческих жертв. После официального предупреждения. А если учесть, что танкеров по маршруту Новороссийск-Дарданеллы ходит ОЧЕНЬ много, то совершенно понятен посыл Украины. Месседж, так сказать.

И теперь у московитов есть выбор - либо перестать возить нефть, а это один из основных нынче каналов экспорта, либо прекратить одиночные рейсы, формировать конвои под охраной военных кораблей... которые, кстати, тоже легитимные цели для Украины. Ну и помнить нужно, что формирование и проведение конвоев - дело долгое, муторное и для россиянцев непривычное.

Интересно посмотреть, что там теперь со стоимостью страховок для танкеров, и как поступят иностранные владельцы танкеров.

Казалось бы, причем здесь зерновая сделка, правда?

Вера Афанасьева

Украина взорвала за два дня два российских корабля, после этого объявила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов - Сочи, Геленджик, Новороссийск, Туапсе, Тамань, Анапа.



Украина предупреждает: рядом с этими портами взорвем, кого посчитаем нужным.



Кого Украина предупреждает? Иностранцев. Тех владельцев судов, которые рискуют помогать России. Неважно, кого или что везут эти суда.



Можете себе представить, сколько владельцев срочно разорвут контракты с Россией? Можете себе представить, насколько подскочит страховка для тех немногих, которые рискнут?



Вообще без страховки? Не пройдут через турецкие проливы.



Россия попала в морской капкан.

Иван Яковина

Это даже лучше, чем мост.

Дроны атаковали российский танкер-химовоз. Это означает, что началась охота на российские торговые суда!

Я о необходимости подобных мер говорил еще в прошлом году. Любая морская торговля РФ должна быть полностью остановлена на время войны. Как и авиасообщение, кстати.

Не может быть ситуации, при которой Украина не может торговать, а РФ это делает свободно. Это нонсенс.

В общем, новости просто замечательные.

Сергей Наумович

Россияне, можете считать, что вы чудом производили импорт/экспорт в Черном море после 24 февраля 2022 года. Просто повезло неимоверно! Случайная случайность! Больше эта шара не катит! Мы подали нужным сигнал мировым страховым компаниям и владельцам морских судов. Они теперь точно не относятся к вояжам к российским портам в Черном море как ранее. Скажем так, вы больше не будете отгружать нефть в этом море. Сухогрузы — аналогично! Если еще сегодня это происходит, то считайте дни, когда этот беспредел прекратится. Украина начала наводить порядок в море и вы тут лишние!

Кроме того, тот факт, что российская авиация еще жива, хоть и хромает, в западном регионе роисси — это тоже беспредел! Эта шара скоро перестанет катить! Считайте дни! Сегодня — раз.

Александр Невзоров

Черное море переходит под контроль Украины. Любые военные корабли, как и суда «обеспечения войны» могут быть без проблем уничтожены. ВМФ из «силы» превращается в обузу и очень легкую мишень.

Дело лишь в количестве и мощности дронов.

Один, три, десять - можно расквасить, но одновременная атака 100 беспилотников практически неотразима и смертельна хоть для крейсера, хоть для миноносца.

Морская война бесповоротно изменилась, превратив линкоры и БДК в обреченный металлолом.

Адмиралы пополнят ряды управдомов. Ну, а самые патриотичные могут торговать на набережных «сладкой ватой».

Альфред Кох

Вчера и сегодня Украина повредила с помощью надводных дронов российский большой десантный корабль «Оленегорский горняк» и российский же танкер «Сиг». Причем корабль подбили в Новороссийске, а танкер - в Керченской бухте.



Это очень хорошо продуманная операция. Мои аплодисменты. Первое: военный корабль подбит в Новороссийске и это значит, что главные нефтяные ворота России находятся в досягаемости украинских средств поражения. А гражданское судно повреждено в Керченской бухте, то есть в международно-признанных территориальных водах Украины, куда оно заплыло и встало на якорь без согласия украинских властей. В обоих случаях все правовые нормы соблюдены и Москве остаётся только в бессильной злобе хватать ртом воздух: сказать-то нечего.



Правда Захарова что-то проблеяла про недопустимость и варварский акт укронацистов, но кто ж ее слушает из серьезных людей? Еще Димона вспомните… Он тоже написал какую-то воинственную цидульку… Хо-хо.



Что в реальности произошло? А то, что Украина показала всем, кто имеет к этому отношение, что она сегодня в состоянии остановить весь российский трафик в Черном море. В том числе - нефтяной и зерновой экспорт.



Примерно 40% нефтяного экспорта России идет через Новороссийск и Туапсе. Это колоссальные деньги. Если Россия их лишится, ее бюджетные проблемы станут нерешаемыми. И вместо того, чтобы продержаться в нынешнем режиме расходов еще пару лет (это консенсус экспертов), она продержаться, дай Бог, до нового года.



Путин так долго испытывал тепрпение всех мировых игроков и пользовался их пассивностью, что и впрямь поверил, что он единственный актер в этом шапито. Что все остальные - это массовка, статисты и кордебалет, весь смысл существования которых заключается лишь в том, чтобы помочь главному герою как можно лучше продемонстрировать все свои доблести.

С тем, что вся российская морская торговля на Чёрном море поставлена под угрозу, согласны и z-патриоты.

Юрий Котенок

Самое главное, удалось избежать разлива нефтепродуктов, ведь именно экологическая катастрофа в Черном море была одной из целей киевских террористов, отдавших приказ об атаке гражданского судна, перевозящего топливо.



Вторая цель - создать угрозу коммерческому судоходству в Черном море. И третья - спровоцировать Россию на максимально жесткую ответку для получения нужной "картинки". Так что в любом случае новые атаки, причем с полной санкции Запада, неизбежны.

А.Б.Добровольский

Посмотрим конечно на действия нашего флота, но есть мнение, что Чёрное море как транспортная артерия встанет надолго.

Сергей Марков

Киев объявил с 4 августа зоной военной угрозы порты России на Чёрном море, Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе, Тамань, Новороссийск. И сразу атаковали танкер.

В руководстве Украины надеются, что это сорвёт торговлю России через эти порты с внешним миром. Во всяком случае, иностранные корабли теперь в эти порты ходить не будут. Наверное, так и будет.

Опять Украина и её руководство в лице США и Британии опередили Россию на лестнице эскалации. То есть они первые начали удары по торговым кораблям.

Учитывая, что торговля России с внешним миром через море выше, чем торговля Украины на порядок, такая парализация морской торговли выгодна прежде всего руководству Украины и их гегемону в лице США и Британии.

А если Россия хочет победить, она должна наступать. И должна опережать на лестнице эскалации. Бей первым! Если надеешься победить. В обороне войны не выигрывают.

Ответить ударами по торговым кораблям реального агрессора, США и Британии, в России и не мечтают.

Михаил Звинчук

Интересное совпадение (нет): именно танкер Sig сопровождали патрульные корабли «Василий Быков» и «Сергей Котов» несколько дней назад в момент нападения дронов северо-восточнее пролива Босфор.



Судно шло от берегов Сирийской Арабской Республики, куда доставляло нефтепродукты для нужд российской группировки. Судя по всему, попадание именно по этому танкеру назвать случайностью нельзя.



Подобная атака преследует цели не только принудить Россию к возвращению к позорной зерновой сделке, но и частично поставить под угрозу логистические возможности ВС РФ на Ближнем Востоке.

Отдельные оптимисты даже считают, что подрыв танкера может стать концом Черноморского флота.

Сергей Аусландер

Есть такое понятие “ассиметричный ответ”. Это нестандартный, оригинальный ответ на действия оппонента, как правило, на порядок более дешевый и, следовательно, делающий бесполезными траты противника.



История с морскими дронами и есть таковой. Огромные боевые корабли, на строительство которых потрачены охренеллиарды, вооруженные суперракетами, способными достичь точки за тысячу км, практически бесполезны против небольших катеров. Один такой, стоимость с гребной винт корабля, способен вывести из строя практически любую боевую единицу ЧФ, исключая разве что авианосец, но таковых и у россиян и нет.



Вся история с атаками на корабли имеет куда более глубокий смысл, чем поражение БДК и танкера (что тоже неплохо само по себе). Сейчас страховщики начнут поднимать цены на фрахт в российские порты, а Украина уже объявила состояние “военной угрозы” ВСЕМ портам РФ на Черном море. А ответить нечем. Можно, конечно, из чувства бессилия, потопить какой-нибудь турецкий сухогруз, но тут возможны такие последствия, что не оберешься.



Россию сейчас принуждают возобновить “зерновую сделку”. Вот ждите в ближайшее время заявления о том, что “из гуманитарных соображений”, “не допустить голода в Африке” и тому подобных.



Я полагаю, после этой войны история российского Черноморского флота завершится. В очередной раз, но уже навсегда.

Или даже началом конца войны.

Алексей Рощин

С колен - и обратно

Что-то сдается мне, что Россия вернется в "зерновую сделку" буквально в течение пары недель. И то, если Путин из последних сил захочет еще покочевряжиться.



Дело в том, что терять собственную торговлю (особенно нефтью!) из черноморских портов Москве уж совсем не с руки. А последние украинские атаки морскими дронами (на мост, на БДК, на танкер) показали, что реальных средств борьбы с ними у ЧМФ нет.



Так что вопрос теперь только в том, как "обставить" это самое "возвращение в сделку" - чтобы не выглядело уж совсем прогибом. И это будет такая репетиция аналогичного прогиба уже по СВО в целом. Ждем-с.

Но такой оптимизм разделяют не все.

Андрей Никулин

Происходящее все больше начинает напоминать начало танкерной войны в Персидском заливе во время ирано-иракского конфликта. Полностью прекратить судоходство у противника тогда не удалось ни одной из сторон, но каждая получила огромные экономические потери.