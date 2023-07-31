"Знатно шандарахнуло". Соцсети об атаке дронов на "Москва-сити"

В ночь с субботы на воскресенье несколько украинских беспилотников атаковали московский деловой квартал "Москва-сити".

Из-за атаки некоторое время был закрыт аэропорт Внуково и запрещены полёты над Москвой и Подмосковьем. Российские официальные СМИ сначала сообщали, что кроме выбитых в двух башнях стёкол пострадавших и разрушений нет, но потом рассказали об одном раненом.

Судя по фото и видео, на самом деле повреждения не ограничились выбитыми стёклами.

Константин Синюшин

С интересом обратил свое внимание по кадрам прилета в высотку IQ квартала, что небоскребы Москва-Сити выстроены, похоже, из говна и палок, поэтому кроме самых разнообразных федеральных ведомств арендаторов на них и не нашлось.

Z-патриоты поспешили написать, что всё это ерунда по сравнению с успехами российской армии.

Михаил Звинчук

Очередная атака украинских беспилотников на Москву



Ночью ВСУ в третий раз за неделю атаковали столицу России. На текущий момент известно о трех использованных БЛА:



▪️Один беспилотник был уничтожен средствами ПВО еще на подлете к городу в Одинцовском районе Московской области.



▪️Второй подавлен средствами РЭБ и врезался в первые этажи здания многоуровневого паркинга башен "Око" в Москве-сити.



▪️Последний БЛА также был подавлен и попал в башню IQ-Квартал в Москве-сити неподалеку от предыдущего. В этом здании располагаются офисы Минпромторга, Минэкономразвития, Минцифры и других госучреждений.



Практического смысла бить по офисам министерств нет — такая атака остановит работу чиновников максимум на несколько часов, у них есть и другие офисы, и возможность работать в ином формате.



Других важных объектов поблизости тоже нет — окрестности в последние десятилетия плотно застроены офисными центрами и ЖК, а редкое исключение составляют два использующихся пассажирами железнодорожных узла, склады и небольшая промзона, где производится гражданская продукция.



🔻 Но все же Москва-сити — крупнейший деловой центр столицы, где располагаются офисы многих российских и иностранных компаний. И главная цель таких ударов — посеять панику среди населения столицы, бизнеса и чиновников. И, судя по беснованию в украинских СМИ, противник пытается вложить некий символизм в побитые стекла самого распиаренного бизнес-центра России.



На деле же ущерб от таких атак пока минимален. Такими атаками украинские власти скорее пытаются подсластить своему обществу пилюлю на фоне почти безуспешного контрнаступления на Запорожском направлении и продвижения ВС РФ на Сватовском участке.

Александр Коц

Не очень понятно, удар беспилотником по небоскребу Москва Сити - это ответ на разрушенное здание СБУ в Днепропетровске? Или на удары по украинской портовой инфраструктуре? Что хотели сказать этой атакой в Киеве? Смотрите, как я могу? И как это помогло под Работино и Пятихатками?

Захар Прилепин

Киев запустил беспилотник на Москву-Сити, выбил четыре окна.

Скоро им прилетит обратно, и схлопнутся четыре административных здания в разных городах Украины. Которые, кстати, могли бы и не схлопнуться - потому что все долгие месяцы войны они стояли себе и стояли.



Но Киев это не смущает ни разу.



Политика ликующего мазохизма.



«Володимир Александрович, расклад такой, мы у них сбиваем, как вы приказали, кремлевскую звезду, они же в ответ у нас, как они уже предупредили, рушат три здания СБУ, 29 подстанций и 14 портов, так?» «А в чем конкретно вопрос, я не понял?»

Но не все патриоты делают вид, что ничего не происходит.

Виктор Алксникс

Очередная атака украинских беспилотников на Москву.

Давным-давно появилось крылатое высказывание: "Лучшая ПВО - наши танки на аэродромах врага". Немного его перефразировав и добив слова "и на позициях запуска БПЛА" ее можно признать очень актуальной и в наши дни.

Но, увы... Вряд ли можно в нынешних условиях вести речь о наших танках на вражеских аэродромах.

Александр Дугин

Украинские БПЛА ударили по Москва-Сити. Красочное напоминание российской буржуазии о том, что нацисты считают даже ее - этот космополитический оффисный планктон - своим врагом. Из обитателей Москва-Сити можно составить теперь новую бригаду штурмовиков. А дорогостоящие дамы могут отправиться на фронт медсестрами. Как минимум, начинайте в Москва-Сити плести сети и носилки, закупать аптечки и коптеры - как вся остальная страна. Добро пожаловать на войну, брокер, менеджер, маклер и финансист. Для вас специальное дорогое и комфортное военное обмундирование. А война та же - наша общая русская война. Колокол звонит по тебе!

В одной из повреждённых башен располагались несколько министерств.

Иван Преображенский

Анонимные, но мало кто сомневается, что украинские, операторы дронов нанесли новый символический удар по российской столице. Дроны прилетели в комплекс зданий "Москва Сити", по высотке где сидят Минэконоразвития, Минсвязи, Минпромторг и куча других госорганов. На улицу после удара из разбитых окон вылетели правительственные бумаги.



Российская столица опять подверглась атаке беспилотников в ночь на воскресенье. В результате было повреждено здание и ранен один человек.



От места удара по воздуху до Кремля по Кутузовскому проспекту и Новому Арбату по прямой несколько километров. Москва находится примерно в 500 километрах от границы России с Украиной.



В последнее время было совершено несколько ударов беспилотниками по Москве. Последний - в район комплекса зданий Минобороны. Перед этим самый резонансный - в районе резиденции Путина в "Горках", штаба ракетно-космических войск и дач московской элиты на Рублевке, в Барвихе, в Снегирях.

Михаил Виноградов

В спорах вокруг сегодняшних эксцессов есть нюанс.

Неравнодушные комментаторы пишут: враг перешел красную линию и начал удары по центрам принятия решений – зданиям министерств.

Но официально все наоборот. Атака успешно пресечена, дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управления, беспомощно упали в неважном месте.

Атака на "Москва-сити" произошла накануне дня ВМФ, на котором присутствовал Путин.

Георгий Бовт

Телеканалы не стали омрачать парад ВМФ с участием Путина новостью об ударе беспилотников по «Москва-Сити» . Почему-то не удивляет.Все неприятные новости сообщают (или вообще нет) строго после отстоя , фильтрации в "эмпиреях" и получения методичек с эманациями.



Федеральные телеканалы в утренних новостных выпусках не стали сообщать о ночной атаке беспилотников по правительственной высотке в «Москва-Сити», сосредоточившись на сообщениях о параде Военно-морского флота с участием Владимира Путина.



Детали. «Первый канал» в двух новостных блоках от 6 и 10 утра проигнорировал новость об атаке, главной темой был день ВМФ и парад в его честь в Санкт-Петербурге с участием Путина. Ведущие начинали выпуски со слов поздравлений морякам.



▪️На «России 1» утром вышел только один выпуск «Вестей» – в 10 утра. Он был посвящен почти целиком параду ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге. В выпуске выпустили также подробный сюжет о беседе Путина с журналистами по итогам саммита «Россия – Африка».



▪️НТВ также не стало рассказывать об ударе по «Москва-Сити», более важными показались новости про парад в честь Дня ВМФ, беседа Путина с журналистами, стихийное бедствия в регионах России и юбилей Ирины Винер.

Антон Орех

Недавно был в этой башне, в которую дрон попал сегодня по утру. И поражался, конечно, насколько атмосфера там абсолютно ничем не напоминает о том, что мы живём в воюющей стране. Всё настолько красиво, спокойно и умиротворяюще. Хотя все куда-то двигаются, что-то делают - но всё равно выглядит это как оазис комфорта и благополучия.

Алексей Рощин

А шандарахнуло-то по Москве знатно! Ничего себе... Я-то ничего не знал, мирно спал - но вот утром сообщение про "очередную атаку беспилотников". До этого как-то не впечатляло, но в этот раз солидно вышло. Грохнуло так грохнуло.



И опять непонятно ничего: что за беспилотники, откуда? Неужели они прямо с Украины летят? Или все-таки поближе - кто-то их тут в сарае собирает и прямо из Подмосковья запускает? Я склоняюсь ко второму варианту, учитывая, что авиамоделирование у нас в стране всегда было развито, спасибо еще СССР.



Атаковали деловой центр Москва-Сити. И опять непонятно - а зачем атаковать ДЕЛОВОЙ центр в ночь с субботы на воскресенье, то есть тогда, когда есть самая минимальная вероятность жертв? Очень аккуратно работают эти террористы... Гуманисты, видать.



В целом всех москвичей, включая меня, можно поздравить: вот уже и обстрелы Москвы стали рутиной. Человек такая сволочь - ко всему привыкает...

Георгий Бовт

А если ночные атаки дронов сменятся дневными, причем в рабочее время? Надо быть готовыми к этому. Это следующий этап эскалации. Говорят (и не без оснований, конечно), что бьют ночью, поскольку днем дрон легче обнаружить и сбить. Но есть и другая версия: не хотя портить (себе перед союзниками) пиар\картинку видами жертв среди гражданского населения. Пока не хотят.

Виктор Шендерович

Ещё недавно слово "прилет"

означало нечто ежедневное из жизни аэропорта...

Прилет в "Москва-Сити" кажется мне очень удачным.

Жертв нет, а впечатление ясное и сильное. И как раз по адресу прилетело - в помощь обитателям элитных кабинетов и апартаментов, которым не портило аппетита бомбометание по Киеву.

Я ж говорю: через голову, из учебника истории, не доходит - дойдет через другие рецепторы.

Нравственные идиоты, подельники убийц, ау. Начинайте думать помаленьку. Лучше поздно, чем никогда.

Константин Калачёв

Не прошло и шестисот дней, как до москвичей начало доходить, что СВО — это дорога с двухсторонним движением.

Андрей Волна

Война всегда возвращается туда, откуда пришла.

Медленными шагами.

Но шаги эти становятся всё шире и увереннее.

Два дрона взорвались в Москва-Сити. И один в Одинцовском районе. На видео как раз один из взрывов в Сити.

И это тоже часть нашей коллективной ответственности. Вне зависимости, признаешь ты эту ответственность или нет. Дроны не спрашивают, ты «за» или «против» ты Путина. Не спрашивают, ты говоришь «война» или «СВО». Они просто летят и взрываются. Никого и ни о чем не спрашивая.

Коллективная ответственность - она такая. Ни о чём не спрашивает. И это только маленький её фрагмент.

Анатолий Несмиян

Символ капиталистической России - Москва-сити сегодня был атакован беспилотниками. По другой версии, беспилотники были сбиты средствами РЭБ и самопроизвольно сошли с траектории, врезавшись в здания комплекса. Достаточно символично, кстати.



Режим фашизировался под вывеской укрепления безопасности. В стране нормой стали беспричинные аресты, чудовищные сроки заключения, вчера на пресс-конференции Путин безмятежно сообщил, что это нормально, в других местах даже расстреливают. Но безопасности больше не стало. Наоборот - она исчезла полностью. Осталась только внешняя агрессия режима и внутренний террор против народа.



Размен свободы на безопасность всегда заканчивается одинаково - исчезает и свобода, и безопасность. Россия только подтверждает это правило.