Падал прошлогодний дрон

Вторая подряд атака небоскрёбов Москвы-сити, которую, утверждает российское Минобороны, успешно отразили. на официальном уровне о пострадавших не сообщается. На уровне федеральных телеканалов стараются не сообщать об атаках в принципе. Представители «Единой России» при этом опасаются использовать тему войны в агитации на предстоящих выборах. В Москве тему игнорировать всё сложнее. Обсуждают политолог Александр Кынев, политик Борис Вишневский, социолог Алексей Левинсон. Ведущий - Иван Воронин.

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