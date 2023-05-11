Россия прекращает действие соглашения с Польшей в области науки

Россия прекращает действие соглашения с Польшей о сотрудничестве в области науки и техники. Об этом в четверг сообщил российский МИД.

В сообщении министерства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, отмечается, что действие договора было прекращено ещё на прошлой неделе, 3 мая.

Договорённости действовали с августа 1993 года. В соглашении говорилось, что оно было подписано, "учитывая существующие между двумя государствами дружеские связи", отмечает РБК.

В марте прошлого года со ссылкой на замминистра образования и науки Польши Влодзимежа Бернацкого сообщалось, что польское министерство прекращает сотрудничество с Россией в области науки и технологий. Тогда же стало известно о решении ряда польских университетов приостановить сотрудничество с научными учреждениями в России. Решение связывалось с российским военным вторжением в Украину.

Польша, входящая в НАТО, заняла одну из самых жёстких позиций в отношении Москвы после начала российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года. В стране ускорился снос памятников советским воинам. 10 мая стало известно о решении Варшавы изменить название Калининграда в официальных польских документах на Крулевец.

Административный центр российского эксклава между Литвой и Польшей в прошлом был известен как Кёнигсберг. По итогам Второй мировой войны, СССР присоединил эту территорию и переименовал город в Калининград, по имени советского государственного деятеля Михаила Калинина. Варшава заявляет, что связь Калинина с Катынской резнёй в 1940 году, когда тысячи польских офицеров были расстреляны советскими войсками, имеет в Польше негативную коннотацию. В Варшаве считают, что отныне город должен указываться как Крулевец, как он назывался в XV-XVI веках в составе Польского королевства.

В Кремле решение Польши по Калининграду назвали "враждебным актом". "Это даже уже не русофобия, это такие граничащие с безумием процессы, которые происходят в Польше", - сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также 10 мая в российский МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский, которому вручили ноту протеста в связи с происшествием в Варшаве 9 мая, когда российскому послу Сергею Андрееву не дали возложить венки на мемориальном кладбище.