Россия рассматривает возможность регулирования метавселенных

Российские власти рассматривают возможность регулирования игровых метавселенных – виртуальных многопользовательских пространств. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на отчёт Роскомнадзора.

Авторы документа исследовали потенциальные риски. По мнению исследователей, проблемой могут стать виртуальные аватары, так как их идентификация делает уязвимыми личные данные. Кроме того, использование расширенной реальности для ощущения тактильных импульсов переосмысливает киберсекс, говорится в отчёте. Роскомнадзор увидел угрозу в возможностях киберсекса с несовершеннолетними и формировании различных девиаций.

Составители отчёта также указывают на то, что метавселенные способствуют появлению виртуальной политической реальности, новых форм агитации и протестов.

Роскомнадзор заявил "Коммерсанту" о необходимости развития механизмов саморегулирования процессов, происходящих в метавселенной. Источники газеты связывают заявления о регулировании с заявлениями президента России. Осенью 2021 года Владимир Путин сказал, что защитой россиян и их виртуальных двойников в киберпространстве должно заниматься государство.

О необходимости регулирования инструментов метавселенных заявляли также Китай и Евросоюз.

Первой о работе над созданием метавселенной летом прошлого года сообщила корпорация Facebook, в октябре сменившая название на Meta Platforms.

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