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Археология. Будущее

Добро пожаловать в матрицу! Эфир в 18:05

Кто будет жить в метавселенной? В студии Алексей Никушин, автор Telegram-канала «Интернет-аналитика»

Летом 2021 года Марк Цукерберг объявил о создании метавселенной, объединяющей в себе соцсеть и виртуальный мир, и вскоре компания Facebook была переименована в Meta. Что такое метавселенная, и чем она отличается от привычного интернета? Кто будет в ней жить? Это маркетинговый ход и модный хайп – или речь идет о новой архитектуре глобальной сети, Web 3.0?

Гость в студии: Алексей Никушин, автор Telegram-канала "Интернет-аналитика". Эфир в 18:05.

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