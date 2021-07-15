Россия стала третьей в мире по запросам об удалении контента в Twitter

Россия заняла третье место среди стран, направляющих Twitter запросы об удалении размещенного на платформе контента. Всего с июля по декабрь 2020 года Twitter получил 38,5 тысяч запросов на удаление контента, из них одобрены около 29%. 94% от общего числа заявок поступили из пяти стран: Японии, Индии, России, Турции и Южной Кореи.

Япония — 16 649 запросов;

Индия — 6971;

Россия — 6351;

Турция — 3749;

Южная Корея 2644.

Согласно отчету, в России 569 запросов были направлены в судебном порядке. На страну пришлось 16% от всех запросов, причем общее число обращений страны снизилось на 29% по сравнению с первой половиной 2020 года (тогда их было 8 949). Большая часть запросов — 64% — касалась пропаганды суицида и причинения вреда здоровью.

С 10 марта Роскомнадзор приступил к замедлению работы Twitter в России. Поводом к этому стало то, что соцсеть не удаляла противозаконный контент, в том числе материалы с призывами суицида к несовершеннолетним, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков.

Это первый случай применения всерьез закона о "суверенном рунете", принятого в 2019 году. Ограничения действовали несколько месяцев, после чего РКН объявил, что Twitter удалил около 90% всей запрещенной информации, а потому ведомство больше не будет замедлять трафик Twitter на устройствах при подключении к Wi-Fi.

В конце мая РКН пригрозил замедлением трафика Google в России из-за недостаточной фильтрации запрещенного контента. До этого аналогичные угрозы шли в адрес Facebook и Youtube.