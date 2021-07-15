Работодатели из определенных сфер бизнеса будут обязаны отстранять работников без сохранения зарплаты за отказ от вакцинации от коронавируса. Исключения предусмотрены только для работников, которые не могут вакцинироваться по медицинским показаниям. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Роструда "Объединению корпоративных юристов".

Роструд пояснил, что такие меры предусмотрены, в частности, Трудовым кодексом и законом "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".

Если работник отказывается от прививки, он обязан предоставить письменный отказ. После этого работодатель оформляет приказ о его отстранении. Перевод на удаленную работу не является альтернативой отстранению, поясняет ведомство. Персонал, работающий из дома, также должен прививаться.

Согласно документу, дата отстранения от работы зависит от сроков проведения вакцинации в регионе. Например, в Москве сотрудники общепита и сферы услуг должны быть полностью вакцинированы до 15 августа.

Летом в России стали фиксировать новые вспышки COVID-19.

Вакцинация в России началась в конце 2020 года. Для прививок используются препараты отечественного производства. По последним данным, одну дозу вакцины получили 20 процентов жителей. Полностью вакцинированы чуть более 13 процентов населения страны.

С начала пандемии коронавируса в России, по официальным данным, зафиксировано более пяти с половиной миллионов случаев COVID-19. Умерли более 145 тысяч пациентов.