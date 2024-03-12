Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Нижегородский НПЗ после атаки дронов остановил нефтепереработку

Завод ЛУКОЙЛ, Нижегородская область, 12 марта 2024 года
Завод ЛУКОЙЛ, Нижегородская область, 12 марта 2024 года

Нижегородский нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотников остановил крупнейшую первичную установку по переработке нефти. Об этом пишет "Коммерсантъ-Приволжье" со ссылкой на источники на предприятии.

По данным Reuters, речь идёт об установке одного из предприятий ЛУКОЙЛ. По оценке агентства мощность обеспечивает около 53% от переработки всего завода. ЛУКОЙЛ ситуацию комментировать отказался.

Ранее сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что после атаки дронов загорелась одна из установок по переработке нефти в Кстовской промзоне. На каком именно объекте произошёл пожар, Никитин не уточнил. Reuters обращает внимание, что именно в Кстовской промзоне находится завод ЛУКОЙЛ.

В прошлом году предприятие ЛУКОЙЛа в Нижегородской области перерабатывало почти 16 миллионов тонн нефти, произвело почти пять миллионов тонн бензина, больше пяти с половиной тонн дизельного топлива, 800 тысяч тонн авиакеросина и другие нефтепродукты.

Утром 12 марта атаке нескольких десятков беспилотников подверглись 10 российских регионов. Власти Орловской области сообщили о падении дрона на территории нефтехранилища в Орле. Там возник пожар. Большинство беспилотников были сбиты над территориями Курской и Белгородской областей.

Больше новостей Радио Свобода:

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

Материалы по теме

В России отмечают 8 марта
Embed
В России отмечают 8 марта

No media source currently available

0:00 0:17:54 0:00

В России отмечают 8 марта

США предупреждают об угрозе терактов в Москве

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG