Нижегородский НПЗ после атаки дронов остановил нефтепереработку

Нижегородский нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотников остановил крупнейшую первичную установку по переработке нефти. Об этом пишет "Коммерсантъ-Приволжье" со ссылкой на источники на предприятии.

По данным Reuters, речь идёт об установке одного из предприятий ЛУКОЙЛ. По оценке агентства мощность обеспечивает около 53% от переработки всего завода. ЛУКОЙЛ ситуацию комментировать отказался.

Ранее сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что после атаки дронов загорелась одна из установок по переработке нефти в Кстовской промзоне. На каком именно объекте произошёл пожар, Никитин не уточнил. Reuters обращает внимание, что именно в Кстовской промзоне находится завод ЛУКОЙЛ.

В прошлом году предприятие ЛУКОЙЛа в Нижегородской области перерабатывало почти 16 миллионов тонн нефти, произвело почти пять миллионов тонн бензина, больше пяти с половиной тонн дизельного топлива, 800 тысяч тонн авиакеросина и другие нефтепродукты.

Утром 12 марта атаке нескольких десятков беспилотников подверглись 10 российских регионов. Власти Орловской области сообщили о падении дрона на территории нефтехранилища в Орле. Там возник пожар. Большинство беспилотников были сбиты над территориями Курской и Белгородской областей.

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