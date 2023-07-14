Российские военные в ночь на 14 июля нанесли удар иранскими дронами-камикадзе "Шахед" по родному городу президента Украины Владимира Зеленского — Кривому рогу. Украинские власти сообщают о повреждении коммунального предприятия и разрушении относящегося к нему административного здания.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что над регионом было сбито шесть дронов, но сбить все цели не удалось. Он не уточнил число не сбитых камикадзе. По его словам, в результате удара повреждены несколько зданий и два двухэтажных жилых дома. Пострадал 56-летний местный житель, следует из слов чиновника.

Командование воздушными силами Украины заявило, что российская армия запустила 17 беспилотников-камикадзе с юго-восточного направления, из которых 16 были сбиты. Также ночью защитники сбили один разведывательный БПЛА, ещё шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила за прошедшие сутки, – говорится в сообщении.

Его невозможно верифицировать в оперативном режиме. Стороны военных конфликтов склонны преувеличивать свои успехи и преуменьшать успехи противника. Москва удары на момент публикации новости не комментировала.

Российские власти 14 июля сообщили об атаке украинским беспилотником по городу Курчатов в Курской области. Сообщается, что жилом доме осколками посекло фасад и выбило остекление, никто не пострадал. В городе находится Курская АЭС, беспилотник упал или был сбит в нескольких километрах от неё. Кроме того, сообщается о сбитии трёх беспилотников в Воронежской области вечерои 13 июля.