ФСБ заявила о подрыве линий электропередач к Курской АЭС

ФСБ возбудила уголовное дело по статье о терроризме по факту подрыва высоковольтных линий электропередач, ведущих от Курской атомной электростанции. Об этом говорится в заявлении ведомства, его цитирует агентство РИА "Новости".
Утверждается, что диверсия привела к нарушению технологического процесса работы станции. О пострадавших не сообщается. Радиационный фон в районе АЭС находится в норме, следует из открытых источников.
Взрывы опор ЛЭП происходили 4, 9 и 12 августа. Спецслужба обвинила в их организации "украинских диверсантов". Курская область граничит с территорией Украины. Киев обвинения на момент публикации новости не комментировал.
- Отключение АЭС от внешней сети потенциально может привести к аварийной остановке работы блоков. О подобных инцидентах на станции в 2022 году не сообщалось.
- Украина официально не подтверждает атаки диверсантов на инфраструктуру в России. Однако высокопоставленные чиновники в социальных сетях несколько раз давали понять, что такие атаки могут проводиться. Ранее региональные власти власти в Курске сообщали об атаках на ЛЭП, в том числе о тех, что попали в сводку ФСБ.
- Курская АЭС расположена на берегу реки Сейм в 40 километрах от города. Она начала работу в 1976 году. На ней установлены реакторы РБМК-1000, аналогичные тем, что работали на Чернобыльской станции. Мощность станции после вывода из эксплуатации первого блока – 2775 МВт.
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