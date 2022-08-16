ФСБ заявила о подрыве линий электропередач к Курской АЭС

ФСБ возбудила уголовное дело по статье о терроризме по факту подрыва высоковольтных линий электропередач, ведущих от Курской атомной электростанции. Об этом говорится в заявлении ведомства, его цитирует агентство РИА "Новости".

Утверждается, что диверсия привела к нарушению технологического процесса работы станции. О пострадавших не сообщается. Радиационный фон в районе АЭС находится в норме, следует из открытых источников.

Взрывы опор ЛЭП происходили 4, 9 и 12 августа. Спецслужба обвинила в их организации "украинских диверсантов". Курская область граничит с территорией Украины. Киев обвинения на момент публикации новости не комментировал.