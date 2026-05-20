Россия ударила по нескольким областям Украины, в Днепре двое погибших

В городе Днепр в результате российских ударов в ночь на 20 мая, по данным главы областной военной администрации Александра Ганжи, погибли два человека, ещё шестеро получили ранения, из них трое находятся в тяжелом состоянии.

Повреждены продуктовый склад, частные жилые дома и автомобиль.

В городе Конотоп Сумской области было разрушено перекрытие многоквартирного дома со второго по четвертый этаж. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что из-за угрозы повторных атак спасательные работы приостанавливались. Впоследствии под завалами нашли тело 94-летней женщины, ранены, по последним данным, 11 человек.

В Одессе повреждены жилые дома, склады и объект критической инфраструктуры. В одном из районов города, по данным ГСЧС, произошло разрушение частного жилого дома с последующим возгоранием. Один беспилотник попал в недостроенный 24-этажный жилой дом.

Глава Запорожской областной администрации Иван Фёдоров сообщил об ударе частному жилому дому в Вольнянске. В результате атаки дом был полностью разрушен, ранены четыре человека, в том числе двое детей.

Всего, как сообщили в Воздушных силах ВСУ, российские войска в ночь на 20 мая запустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" и 154 ударных беспилотника, из них был сбит 131 дрон. Независимых подтверждений этих данных нет.