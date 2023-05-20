Россия в 11 раз с начала мая атаковала Киев. Пострадавших нет

Россия в одиннадцатый раз с начала мая атаковала Киев, предварительно – дронами "Шахед". Все обнаруженные беспилотники сбиты, никто не пострадал, сообщили киевские власти.

Точное количество уничтоженных дронов подсчитывается. Урон из-за упавших обломков беспилотников зафиксировали в нескольких районах украинской столицы. Среди них – пожар на крыше многоэтажного дома, повреждения технического здания, автомобилей и дорожного покрытия.

Помимо Киева ночью воздушная тревога звучала в Киевской и Черниговской областях. По мнению местных властей, Россия пытается нанести удары по ключевым объектам, истощить ресурсы противовоздушной обороны Украины и держать жителей "в глубоком психологическом напряжении".