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Россия вновь атаковала Украину – ранены не менее 14 человек

Прожектор в ночном Киеве для поиска беспилотников

В ночь на 13 мая российские войска вновь атаковали Украину. Пострадали не менее восьми человек.

В Хмельницкой области в результате атаки беспилотников ранены одиннадцать человек: они пострадали от осколков стекла и находятся в состоянии средней тяжести. По данным украинских властей, был атакован объект критической инфраструктуры, находящийся вне населённых пунктов. Взрывной волной повредило "сотни жилых домов", учебные и медицинские учреждения, административные и промышленные здания.

В Николаеве из-за атаки, предварительно – дронов "Шахед", пострадали три человека. Снаряды повредили пятиэтажный жилой дом и двухэтажное здание на предприятии – там возникли пожары.

В шестой раз с начала мая был атакован Киев, на этот раз – исключительно дронами "Шахед", сообщают местные власти. По их данным, все беспилотники были уничтожены.

За ночь Воздушные силы Украины зафиксировали пуск 21 беспилотника по разным районам Украины – 17 дронов удалось сбить.

Минобороны России утром заявило, что российская армия уничтожила "опорный пункт и технику противника" в южном секторе ведения войны, а корректировка огня ведётся с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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